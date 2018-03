Dojímavá prosba brata zavraždeného Jána Kuciaka: Vystúpte zo zla, teraz je ten správny čas!

Presne 22 dní uplynulo od nájdenia tiel Jána a Martiny, ktorí boli brutálne popravení vo svojom dome vo Veľkej Mači. Jediné, čo verejnosť vie, je to, že ich smrť pravdepodobne súvisela s prácou investigatívneho novinára Janka Kuciaka.

Na Slovensku sa odvtedy organizujú masové protesty, na ktoré chodia desaťtisíce ľudí a v politike to vrie. Posledný Kuciakov článok, ktorý bol zverejnený, totiž poukazuje na prepojenia talianskej mafie s vládnou stranou SMER-SD a jej chápadlá smerujú až k premiérovi Slovenskej republiky, ktorý je momentálne v demisii a za svojho nástupcu určil Petra Pellegriniho.

Páchateľ ohavnej vraždy dvoch mladých ľudí je stále neznámy.

Toho prezident Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády. No ľuďom to nestačí. Toho názoru je aj brat Janka Kuciaka, Jozef, ktorý apeluje na všetkých slušných ľudí a vyzýva ich, aby vystúpili zo zla.

"Ďakujem Vám všetkým, čo ste s nami. Aj keď nie vždy odpíšem, veľmi si to vážim. Každý, kto stratil blízkeho, vie, aká je to bolesť a neprajem ju nikomu. Zomrela nejaká časť v každom z nás a nič z bežných životných situácií už nedokážeme prežívať naplno. Ale jedno viem, málokto z nás do týchto udalostí čítal toľko tlače, sledoval toľko správ ako dnes a už sme mnohí z toho unavení. Ale hanbím sa aj sám za seba, hanbím sa, že doteraz som sa nezaujímal a neveril, že sa dá niečo zmeniť. Ale už verím, prosím neprestaňme sa zaujímať, aby sme raz boli hrdí na to, že žijeme v štáte, v ktorom sa nemusíme báť a na ktorý sme hrdí. Prosím všetkých čestných ľudí, či už v politike, v justícii, v polícii, vystúpte zo zla, teraz je na to ten čas. Nech je nám Janko všetkým starším bratom, ukázal nám, že dobro ešte žije a dal nám nádej na zmenu zmýšľania," napísal Jozef na sociálnej sieti.