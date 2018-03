Najsilnejšie hlasy protestu, jasný odkaz Ficovi: VIDEO Dobehli ste nás, ale už toho bolo dosť!

Richard Stanke však nebol jediným, ktorého hlas znel bratislavskými ulicami. Rovnako silnými a výraznými hlasmi boli Juraj Kemka, Martin Mojžiš a Zuzana Kronerová. Ľudia pri ich slovách mohutne skandovali a spolu s nimi požadovali predčasné voľby.

Robert Fico, stačilo!

"Robert Fico, vravíme vám z plných pľúc, že stačilo! Váš arogantný úsmev pri včerajšom odovzdávaní vašej „akože“ demisie hovorí za všetko! Vy neodchádzate, ale naďalej chcete v úzadí ťahať za nitky vašich poslušných straníckych lokajov a občanov tejto krajiny s tými najčestnejšími úmyslami, ktorým by ste mali slúžiť, chcete použiť ako nesvojprávne, slabomyseľné a hlúpe publikum," začal ráznym hlasom herec Richard Stanke.

Ale toho už však bolo podľa neho a ďalších hercov stojacich za ním dosť. "Jediná možnosť, ako vyriešiť túto napätú situáciu a vrátiť dôveru v spravodlivé vyšetrenie všetkých káuz, s ktorými je spojená vaša strana Smer, sú v tejto chvíli už len predčasné voľby," povedal.

Pred pár mesiacmi si nevedeli ani oni, ani ostatní predstaviť, že Kaliňák a Fico môžu ako dvaja najmocnejší muži tejto vlády skončiť. "Včera sa to stalo a my hovoríme NESTAČÍ. Prečo? Guma, ktorú títo dvaja páni roky naťahovali, už praskla. Našou snahou a našou emóciou nie je nenávisť. Ak by to tak bolo, odchod Kaliňáka s Ficom by nám možno stačil," povedal Stanke s tým, že to však nestačí. "Nám NESTAČÍ, že budeme mať vládu, na ktorej sa zhodnú traja páni z koaličnej rady, namočení v tomto prúsere až po uši."

Nie sme tu preto, aby sme vláde dali druhú šancu

Ani jeden z nich si pri triumfálnom oznámení výsledku dohody nespomenul na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Ani jeden. A my sme išli na námestia preto, aby sme si uctili ich pamiatku a zabránili nevyšetreniu tejto ohavnej vraždy. Ani jeden nevyzeral, že pochopil, čo sa stalo, a prečo tu aj dnes stojíme. Ako nám to môže stačiť?!," zvyšoval intenzitu hlasu Stanke.

"My tu nie sme preto, aby sme dávali druhú šancu tejto vláde. Svoj čas trestuhodne premrhali. My sme tu preto, že šancu na zmenu krajiny chceme dostať my, slušní občania tejto krajiny. A preto hovoríme, NESTAČÍ a žiadame vás o predčasné voľby. A preto aj my herci Slovenského národného divadla, Astorky a ostatných slovenských divadiel, plne podporujeme a stojíme za všetkými požiadavkami iniciatívy „Za slušné Slovensko“ a prvý krok sú predčasné voľby!," ukončil svoj prejav s poďakovaním Stanke a dodal, že aj herci vydržia.

Ľudia sú aj na východnom Slovensku, pán premiér

Juraj Kemka si na začiatku zaspomínal na rok 1989. "Vtedy sa podarilo niečo, čo bolo dovtedy nemysliteľné. Nikto si nevedel predstaviť, že totalitný režim skončí. A už vôbec nie, že ho svojou pokojnou silou položia na lopatky ľudia v uliciach. Podarilo sa to ľuďom odvážnym a vytrvalým. A ja dnes takých tu, aj na námestiach po celom Slovensku, vidím tisíce," začal herec.

"A áno, sú aj na východnom Slovensku pán premiér, či expremiér či čo ste to teraz pán Fico. Včera ste sa nám pri vašej demisii vysmievali do tváre. Bol to taký istý úškrn, ako keď ste počas volebnej noci pili kokakolu. Dobehli ste nás. Dobehli ste nás tak, ako sa snažili komunisti dobehnúť ľudí tým, že v ´89 komunistu na čele vlády nahradili iným komunistom," apeloval na premiéra Kemka.

Pán Bugár a pán Fico, nepotrebujeme vaše kozmetické riešenie

"Dnes sú v uliciach tisíce ľudí. Sú rozdielni. Majú na veľa vecí rozdielne názory. Ale toho, čo ich spája, je oveľa viac. Je to túžba po spravodlivej a bezpečnej krajine. O takú krajinu sa snažili aj Ján Kuciak so svojou snúbenicou. Prišli sme kvôli nim a prídeme opäť, lebo chceme slušné Slovensko," povedal Kemka, ktorého potešilo, že do ulíci opäť vyšli tisícky ľudí a zacitoval slová Julka Satinského. "Ďakujem. Vydržte!"

Naozaj je to také jednoduché, pán Pellegrini?

Martin Mojžiš položil na zhromaždení jednoduchú otázku. "Dňa 11. marca 2018, Bratislava, Mlynská dolina. Pýtam sa, čo to povedal v televíznej diskusii o 5 minút 12 človek, ktorý má veľmi pochybné meno a ten človek sa volá pán Pellegrini. Moderátor sa tohto človeka spýtal, či je dobré mať vládu, pri ktorej sú podozrenia na prepojenie s mafiou. Pán Pellegrini odpovedal takto: „Podozrenia s mafiou, viete, to sa ľahko povie... Je veľmi jednoduché niečo na niekoho povedať.“ Naozaj, pán Pellegrini? Naozaj je to jednoduché?"

O prepojení premiéra Fica s mafiánom, medzičasom zatknutým pre pašovanie kokaínu, sme sa dozvedeli z nedokončeného článku Jána Kuciaka. "Ján Kuciak je mŕtvy. Zastrelili ho aj s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou. Všetci vieme, že to bolo pre jeho prácu. A vy máte tú drzosť vyhlásiť, že hovoriť to, čo hovoril Ján Kuciak, je jednoduché? Vaša vláda, pán Pellegrini, bude vládou pohŕdania životom a prácou Jána Kuciaka," povedal rázne Mojžiš.

"Okrem tejto nehoráznosti ste povedali, pán Pellegrini, že si vážite každého jedného človeka, ktorý príde vyjadriť svoj názor na námestia. Máte pocit, že aj my si vážime vás? Nie, pán Pellegrini, my si vás nevážime. Považujeme vás len za figúrku, za panáčika, pomocou ktorého chce hrať naďalej svoje hry Robert Fico," uviedol s tým, že sa týmto hrám nechcú len nečinne prizerať.

Oni sa nás boja

Podľa Mojžiša nechcú Slováci ministra vnútra, ktorý by bol figúrkou Kaliňáka, ani policajného prezidenta, ktorého švagor riadi políciu. "Nechceme, aby vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zostala nevyšetrená a nepotrestaná. Preto tu dnes opäť stojíme. Možno si myslíte, pán Pellegrini, že naše protesty sú len hádzaním hrachu na stenu. Ak sú, tak jedine v tom zmysle, že hrach odrazený od steny skončí na zemi a tam sa na ňom dá pošmyknúť," povedal.

Dav počas spievania hymny opäť rozsvietil Bratislavu.

"Oni sa nás boja. Vidno to už len z toho, že síce len veľmi neradi a pomaly, ale robia postupne presne to, čo požadujú naše transparenty. Neprestávajme. Sme to dlžní Jánovi, sme to dlžní Martine, sme to dlžní našim deťom, sme to dlžní sami sebe," uviedol s tým, že hymnu netreba spievať ako pohrebnú pieseň. "Je to hymna, spievajme ju ako hymnu. Nech nás je počuť."

Musí nás byť viac

Na piatkovom protestnom zhromaždení bolo počuť aj herečku Zuzanu Kronerovú. "Je nás veľa, ale zrejme to stále nestačí, aby sa niečo skutočne zmenilo," vyhlásila v prejave na Námestí SNP. "Musíme byť pevní a musí nás byť oveľa viac. Koho mám na mysli? Myslím všetkých tých slušných ľudí, ktorí presne ako my cítia, že niečo nie je v poriadku. Ktorí sú svedkami podvodov a korupcie, ale ešte nenabrali odvahu vzoprieť sa svojim nadriadeným a povedať: Dosť, v tomto s vami nejdem."

Uviedla, že má na mysli všetkých poctivých ľudí zo štátnej správy a ministerstiev či z polície a prokuratúry, ale aj z politiky. "A povedzme im toto... Urobte niečo, na čo budete hrdí a čo ocenia vaše deti. Zamyslite sa, či to čo robíte, je správne a prospešné pre ľudí. Ak na vás niekto tlačí a núti vás kryť korupciu a robiť proti svojmu presvedčeniu, vzoprite sa. Teraz máte šancu, možno poslednú. Prestaňte sa báť. Poďte s nami." Tisíce ľudí na jej prejav reagovali skandovaním. "Poďte s nami" a "ďakujeme" sa ozývalo centrom hlavného mesta Slovenska.