Rakúšania odvysielali REPORTÁŽ o Kuciakovej vražde: Nebezpečný život investigatívneho novinára

"Dve vraždy novinárov v krátkom čase otriasli Európou," uviedol na začiatok moderátor relácie Thema. Najprv Daphne Caruanovú Galiziovú zabila bomba v aute, potom zastrelili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Každého jednou ranou.

Jeden z rakúskych reportérov priblížil, ako to vyzerá po vražde v bratislavskej redakcii Aktualít, pre ktoré Ján Kuciak pracoval. Podľa neho veľa novinárov ostalo v týždni po vražde doma, čo im poradili ich nadriadení aj polícia.

"Všetci sú šokovaní, aj kolega, ktorý s Jánom Kuciakom sedel pri jednom stole," uvádza sa v komentári. Novinár Martin Turček sa o Jánovi Kuciakovi vyjadril, že sa vždy usmieval: "Bol veľmi talentovaný... veľmi cieľavedomý a sústredený".

V relácii odznelo, že posledná rešerš Jána Kuciaka odhaľuje väzby talianskej mafie na slovenskú politiku. Dotácie EÚ sa rozkrádali a dane neplatili. V tejto súvislosti sa spomína aj asistentka premiéra Roberta Fica, ktorá predtým pracovala pre podnikateľa, u ktorého sú väzby na taliansky klan 'Ndrangheta. Mária Trošková odstúpila, no je to aj test súdržnosti Ficovej vlády. Veľa ľudí žiada jeho odstúpenie, rovnako ako odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Do reportáže sa dostali aj zábery, na ktorých Robert Fico počas tlačovej konferencie ponúka milión eur ako odmenu za relevantnú informáciu, ktorá by viedla k dolapeniu páchateľa či páchateľov. Mirek Tóda z Denníka N uviedol, že Robert Kaliňák je ako minister vnútra zodpovedný za našu bezpečnosť, pričom zavraždili žurnalistu, ktorému sa on vysmieval. Dodal, že sa cíti, ako keby žil v Banánistane.

"Veľa žurnalistov ako Mirek Tóda ostro kritizuje vládu. Premiér Fico tiež prilieva olej do ohňa. Novinárov označoval za prostitútky a Ján Kuciak pred pár mesiacmi oznámil, že sa mu vyhrážal vplyvný podnikateľ. Minister Kaliňák to zľahčoval," odznieva v komentári.

Kuciak nebol jediným cieľom, svoje o tom vie aj Monika Tódová z Denníka N, ktorú v reportáži označili za jednu z najznámejších novinárok na Slovensku. "S Jánom sme často riešili rešerše okolo tohto podnikateľa. Pred pár mesiacmi tento muž volal Jánovi a vyhrážal sa mu. Povedal, že doteraz bola na vrchole môjho zoznamu Tódová, no teraz si tam ty. Vtedy sme sa s Jánom na tom zasmiali, lebo to znamenalo, že Jánov článok bol veľmi dobrý," povedala v rozhovore Tódová.

"Všetkým nám Ján chýba, no robí nás to ešte odhodlanejšími dokončiť jeho prácu," dodal Martin Turček.

Šéfredaktor rakúskeho investigatívneho časopisu Falter Florian Klenk sa vyjadril, že Ján Kuciak robil to, čo nerobí veľa novinárov. Púšťal sa na nebezpečné chodníčky v mene svojich čitateľov a poukazoval na to, aká organizovaná môže byť kriminalita v štáte.

Redakcia týždenníka Falter vzhľadom na jeho investigatívny charakter už dávnejšie podnikla bezpečnostné opatrenia. V rešerši pred rokom bol spomínaný klan mafie podozrievaný, že cez rakúske banky prepral stovky miliónov eur. Takéto väzby teda existujú aj v Rakúsku.

Na medzinárodnej úrovni sa preto žurnalisti spájajú do rôznych sietí, aby si ľahšie mohli posvietiť na kriminalitu na tejto úrovni. Tak sú jednotlivci aj lepšie chránení.

"Na jednej strane sú tu nájomné vraždy žurnalistov, ktorí toho vedia priveľa, to vďakabohu v Rakúsku nemáme. Druhá vec je politická diskreditácia novinárov, to sa na Slovensku tiež stalo a u nás v Rakúsku sa to práve začína," dodal Klenk.

Po reporáži o smrti maltskej novinárky nasleduje prestrih na smútočný pochod za Jána Kuciaka a jeho snúbenicu v Bratislave. V meste so 420-tisíc obyvateľmi bolo podľa ORF v uliciach približne 23-tisíc ľudí.

Priestor dostáva aj celosvetovo najdôležitejší ochranca slobody tlače, organizácia Reportéri bez hraníc. Generálny sekretár Christophe Deloire využíva tento priestor na výzvu. "Európa stále ostáva kontinentom s najslobodnejšími novinármi, no je to, žiaľ, aj kontinent s krajinami, kde sa táto dramatická situácia mení k horšiemu. Svet potrebuje Európu a Európa potrebuje jasné stanovisko politikov. V Poľsku, na Malte, v Maďarsku a samozrejme aj na Slovensku, aby sa zachovala sloboda tlače," uviedol Doloire.

Reportáž sa končí dojemným záberom na davy ľudí a spev slovenskej hymny.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Slovenskej republike a z úcty k obetiam vrážd, Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej, sa redakcia topky.sk rozhodla zrušiť diskusiu k tomuto článku.