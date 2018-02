Ombudsmanka Patakyová je z vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky otrasená

Investigatívny reportér Aktuality.sk Ján Kuciak tak podľa ombudsmanky „svojou prácou veľmi dôsledne a odvážne napĺňal základné právo – právo na informácie. Prišiel však o to najcennejšie základné právo – o svoj život“.

Podľa ombudsmanky „tento čin nesmie zastrašiť novinárov, ani nás ostatných“. Dodáva, že v tejto chvíli je pre demokratický a právny štát a slobodu najdôležitejšie pokračovať v práci, ktorú začal Ján Kuciak. Patakyová zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

Vo Veľkej Mači zastrelili minulý týždeň reportéra Aktualít Jána Kuciaka a jeho priateľku. Úkladná vražda reportéra pravdepodobne súvisí s jeho investigatívnou činnosťou, informoval dnes policajný prezident Tibor Gašpar. Gašpar tiež zdôraznil, že polícia je v kontakte s vedením redakcie Aktuality.sk a niektorým jej členom bude poskytnutá ochrana. Vláda poskytne milión eur tomu, kto poskytne relevantné informácie o vražde reportéra Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Oznámil to premiér Robert Fico v pondelok po stretnutí na Generálnej prokuratúre SR. Ak sa podľa generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára potvrdí, že Kuciak bol zavraždený v súvislosti so svojou prácou, Čižnár podľa vlastných slov rozpúta "peklo". "Peklo také, že sa urobí všetko preto, aby sa to objasnilo. Pretože nie je možné, aby sme si hovorili, že sme právny a demokratický štát a toto sa tu dialo," povedal na dnešnom brífingu.

Polícia sa obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri objasnení dvojnásobnej úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by pomohli k objasneniu alebo by mali súvis s uvedeným skutkom, je potrebné bezodkladne kontaktovať políciu na tel. čísle 158 alebo na tel. čísle +421 915 967 793.