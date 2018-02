Ak vraždu Kuciaka nevyšetria, europoslanci požiadajú o prerokovanie prípadu europarlamentom

Avizujú to slovenskí europoslanci združení v EĽS - Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Miroslav Mikolášik, József Nagy a Anna Záborská. Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení, o ktorom agentúru SITA informoval vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec, slovenskí poslanci Európskeho parlamentu združení v Európskej ľudovej strane sú zdesení z brutálnej vraždy reportéra redakcie Aktuality.sk a jeho snúbenice. „Útok na novinára je útokom na slobodu slova a celý demokraticky systém,“ tvrdia a vyzývajú políciu a príslušné bezpečnostné zložky, aby tento prípad dôkladne vyšetrili a odhalili páchateľa aj objednávateľa tohto ohavného činu.

Europoslanci pripomínajú vlaňajšiu vraždu maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia. V závere žiadajú, aby „boli policajné zložky viac aktívne v prípadoch zastrašovania novinárov a vyšetrili každý takýto prípad, aby sa predišlo tragédiám, akou je aj vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice“.

Europoslankyňa Monika Beňová (Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP, Smer-SD) požiada vedenie Európskeho parlamentu, aby na svojej schôdzi v stredu a vo štvrtok odsúdili vraždu reportéra redakcie Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky a uctili si ich minútou ticha.

Poslanec EP Branislav Škripek (Európski konzervatívci a reformisti, OĽaNO) avizoval, že ako člen Výboru pre občianske slobody a člen skupiny pre slobodu slova bude iniciovať, aby sa prípadom vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice zaoberalo aj plénum EP.

Vo Veľkej Mači zastrelili minulý týždeň reportéra Aktualít Jána Kuciaka a jeho priateľku. Úkladná vražda reportéra pravdepodobne súvisí s jeho investigatívnou činnosťou, informoval dnes policajný prezident Tibor Gašpar. Gašpar tiež zdôraznil, že polícia je v kontakte s vedením redakcie Aktuality.sk a niektorým jej členom bude poskytnutá ochrana. Vláda poskytne milión eur tomu, kto poskytne relevantné informácie o vražde reportéra Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. Oznámil to premiér Robert Fico v pondelok po stretnutí na Generálnej prokuratúre SR. Ak sa podľa generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára potvrdí, že Kuciak bol zavraždený v súvislosti so svojou prácou, Čižnár podľa vlastných slov rozpúta "peklo". "Peklo také, že sa urobí všetko preto, aby sa to objasnilo. Pretože nie je možné, aby sme si hovorili, že sme právny a demokratický štát a toto sa tu dialo," povedal na dnešnom brífingu.

Polícia sa obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri objasnení dvojnásobnej úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by pomohli k objasneniu alebo by mali súvis s uvedeným skutkom, je potrebné bezodkladne kontaktovať políciu na tel. čísle 158 alebo na tel. čísle +421 915 967 793.