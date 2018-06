Opozičná väčšina si už v Nitre svojho kandidáta našla: Zabojuje Ján Greššo mladší

Jeho cieľom bude koncepčnosť a transparentnosť pri riadení mesta. To sú podľa neho zároveň veci, ktoré v súčasnosti Nitre najviac chýbajú. „Jednoducho, mestu chýbajú jasné pravidlá, koncepcia či aspoň základný plán,“ povedal dnes Greššo na tlačovej konferencii. Súčasnému vedeniu mesta vyčíta aj netransparentnosť.

„Poslanci zastupiteľstva sú v strategicky významných otázkach často postavení pred hotovú vec, ktorú rozhodlo vedenie za zatvorenými dverami. V poslednom volebnom období panuje v Nitre akýsi autokratický systém riadenia mesta,“ uviedol Greššo. Svoju volebnú kampaň postavil na troch hlavných prioritách – doprava, bezpečnosť a „Byť Nitrančanom sa oplatí“, teda zvýhodnenie obyvateľov s trvalým pobytom v Nitre.

Zdroj: SITA/Martin Havran

V oblasti dopravy má Greššo pripravených niekoľko riešení, medzi ktorými je systém záchytných parkovísk s pravidelnou kyvadlovou dopravou, zvýhodnenie obyvateľov Nitry pri parkovaní či systém školských autobusov. „Musíme konečne uviesť do života integrovanú dopravu. Ako primátor si čo najskôr chcem sadnúť za jeden stôl s vedením kraja, štátnych inštitúcií a pracovať na zavedení tohto mimoriadne potrebného systému prepravy,“ povedal Greššo.

V oblasti bezpečnosti chce dobudovať kamerový systém, ktorý je podľa neho na úrovni roka 2008, a vrátiť mestských policajtov späť do ulíc. Odbremeniť ich chce od kontroly parkovacích lístkov zriadením vlastnej mestskej parkovacej služby. Obyvateľom s trvalým pobytom v Nitre plánuje priniesť systém výhod s cieľom, aby sa cítili vo svojom meste komfortne. Nitru chce spraviť viac „baby friendly“, čiže priateľskú k deťom a rodinám s kočíkmi, ale aj k hendikepovaným. Odstraňovať chce preto bariéry v meste.

Zdroj: SITA/Martin Havran

Koalícia strán SaS - OLaNO - Šanca, Sme rodina – Boris Kollár postaví 31-člennú kandidátku na poslancov. Je otvorená pristúpeniu aj ďalších strán s výnimkou Smeru-SD a hnutia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, s ktorými spoluprácu vylučuje. Privítala by pristúpenie KDH, ktoré nedávno rozhodlo, že postaví vlastného kandidáta na primátora. „Ja stále verím v to, že sa dáme dohromady, dokonca na našej koaličnej zmluve je pre nich vynechané miesto na podpis a doplnenie do tejto koalície,“ povedal Greššo.

Greššo je synom bývalého dlhoročného riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Jána Grešša, ktorý vlani kandidoval na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja za koalíciu SaS - OĽaNO - KDH - Šanca - OKS - NOVA - Demokrati Slovenska. Prízvukuje, že nie je „len synom herca a úspešného riaditeľa Divadla Andreja Bagara“, ale kandiduje ako človek s vlastnými skúsenosťami, názormi a predstavami. Má 37 rokov, narodil sa v Nitre a tu aj býva, je ženatý a má dve deti. Pôsobil ako manažér v atómovej elektrárni Mochovce.

Do mestského zastupiteľstva sa dostal v roku 2014 ako kandidát za Sieť, po vstupe strany do vlády so Smerom-SD v roku 2016 zo strany vystúpil a spolu s ďalšími odídencami zo Siete založili v nitrianskom zastupiteľstve Nezávislý klub mladých poslancov. Ako povedal, skúsenosť so Sieťou bola preňho „veľké poučenie“ a dnes už vystupuje ako nestraník. Pre financovanie svojej kampane si zriadi transparentný účet. Sústrediť sa chce viac na iné formy zviditeľnenia ako cez bilbordy, pretože je zástancom boja proti reklamnému smogu. Ako povedal, nie je konfrontačný typ človeka, a preto nebude takým spôsobom viesť ani svoju predvolebnú kampaň.