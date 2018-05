Kedysi anjelik a dnes... Slovenský herec bol naozaj rozkošné dieťa

Juraj Hrčka sa narodil 29. mája 1980. Študoval na konzervatóriu, neskôr na VŠMU. Od roku 2002 je členom Divadla Andreja Bagara v Nitre. Dnes je známy aj z televíznych seriálov, no divadlo zostáva jeho srdcovou záležitosťou. Minulý rok sa objavil vo filme Únos, kde sa musel pred kamerami vyzliecť donaha. „Nie som práve 5-krát nadšený. Ale je to súčasť príbehu a malo to pri tej scéne zmysel,” povedal nám.

Zrejme ale málokto vie, že ako herec je Hrčka činný od detstva. Už ako osemročný sa stal členom Detskej rozhlasovej dramatickej družiny v Slovenskom rozhlase. Veľmi skoro sa začal venovať aj dabingu.

Juraj Hrčka v roku 1994 vo filme Pod vŕbou