Fešák z Baywatchu po 26 rokoch: Syn akoby mu z oka vypadol, s jeho mamou sa rozvádza

Tým, ktorí sledovali Baywatch, je jeho tvár dôverne známa. David Charvet sa v seriáli predstavil ako Matt Brody. Od tých čias sa však v jeho živote veľa zmenilo. V posledných rokoch patrí napríklad k top staviteľom luxusných domov na Malibu.

Pred siedmimi rokmi sa oženil s moderátorkou a modelkou Brooke Burns. Tú mu mohol závidieť nejeden muž. Aj po 40-ke stále ohurovala chrumkavým telom a nespútanou energiou, hoci porodila štyri deti. Dve dcéry má z predchádzajúceho vzťahu, s Davidom majú dcéru Rain (11) a syna menom Shaya (10).

Práve chlapec musí byť Charvetovým splneným snom. Je to totiž jeho verná kópia. Totiž až na tmavé oči, ktoré má Shaya po mame. Ak by sa o pár rokov náhodou natáčal Baywatch nanovo, mohol by zaujať miesto svojho otca a stvárniť novodobého Matta Brodyho. určite by zlomil nejedno dievčenské srdce.

Bohužiaľ, zdá sa, že jeho rodičom to nevyšlo. V apríli sa prevalilo, že sa rozhodli žiť oddelene. Iniciatíva podľa všetkého vyšla od Brooke. Ako sa totiž vyjadrila, cítila to ako nevyhnutný krok. A bol to taký krásny párik...