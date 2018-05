Beáta Dubasová kedysi a dnes: Táto žena klame telom

BRATISLAVA - Beáta Dubasová je na scéne už vyše 30 rokov a z niektorých jej piesní sa stali nestarnúce evergreeny. Rovnako tak ani samotná speváčka vôbec nevyzerá na to, že dnes oslavuje 55 rokov. Veď ona doslova klame telom a od tínedžerských čias si drží rovnakú váhu...

Beáta Dubasová svoju profesionálnu kariéru odštartovala v roku 1984 a rýchlo sa stala idolom mládeže. Na jednej strane za to mohli jej hity ako Maznáčik, Účesy, Sme také, aké sme, neskôr Za dverami mojej izby a začiatkom 90. rokov najväčší hit Vráť mi tie hviezdy. Na strane druhej fanúšikovia obdivovali jej extravagantný štýl - obliekala sa na tú dobu netradične farebne a s fantáziou.

V časoch jej najväčšej popularity sa nosila takzvaná trvalá, ktorá každé dievča či ženu robila výraznejšie staršou. A tak ako mnohé iné, aj Beáta v podstate po päťdesiatke pôsobí mladistvejším dojmom ako kedysi dávno.

Navyše, so svojou postavou si aj dnes môže dovoliť mini dĺžky. Jej váha sa totiž od tínedžerských čias prakticky nezmenila. „Mám od nejakých 14 rokov rovnakú váhu, aj keď teraz posledných 5 rokov mám asi 2 kilá navyše, ako som mala v 14-tich, ale nevadí mi to, lebo si myslím, že v určitom veku je lepšie mať guľatejšiu tvár,“ prezradila nám koncom roka 2016 umelkyňa, ktorá si takto drží aj stále rovnakú konfekčnú veľkosť. „Ja som 34 veľkosť. Mám odevnú priemyslovku vyštudovanú a tá škola mi veľmi pomohla, lebo 34, XS tu neexistovalo vôbec, 36 bolo najmenšie konfekčné číslo, to znamená, že všetky rukávy som si musela skracovať, zužovať atď.“ priznala sa nám Dubasová, ktorá si mnohé veci aj sama ušila.