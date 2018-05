Tragická smrť slovenského futbalistu (†28): Hral za Real Madrid, zahynul na dovolenke

Priam ideálny športový vzor začínal s futbalom v bratislavských Vinohradoch na ihrisku, kde by ste dnes už márne hľadali jeho nástupcov, pretože tam stojí nákupné centrum. Talentovaný hráč odišiel v 13-ich "o ulicu ďalej" a bol pýchou bratislavského Slovana, kde sa odrazil do veľkého futbalu. "Dubák" doslova napĺňal predstavy belasého odchovanca, z ktorého vyžarovala elegancia a vzdelanie nielen na hracej ploche, ale aj mimo neho.

V niekdajšej najvyššej československej súťaži debutoval v roku 1989 ako 17-ročný. V belasom drese Slovana získal v sezóne 1991/1992 titul majstra bývalého Československa a s 27 gólmi sa stal ligovým kráľom strelcov. Aj v ďalšej sezóne (1992/1993), poslednej federálnej, bol opäť najlepším kanonierom, tentoraz s 24 gólmi. Vo farbách bratislavského Slovana odohral spolu 94 stretnutí a strelil 59 gólov.

Ofenzívny futbalista zahrával väčšinu svojich obľúbených štandardných situácii ľavou nohou, ale skórovať dokázal aj pravačkou či hlavou. Aj vďaka vplyvu svojej intelektuálne založenej rodiny bol skôr tichý, nekonfliktný až flegmatický. Na zelenom koberci však pôsobil ako prirodzený líder a v tíme Slovana patril k najväčším ťahúňom pod vedením vtedajšieho trénera Dušana Galisa.

Dubovského talent a nos na góly si všimli aj v slávnom Reale Madrid. Skauti "bieleho baletu" talentovaného mladíka pozorne sledovali v zápasoch 1. kola Pohára UEFA 1991/1992. V domácom dueli 18. 9. 1991 proti Realu (1:2) na Tehelnom poli dal jediný gól "belasých" a svoje futbalové umenie predviedol aj v odvete 1. 10. 1991, keď Slovan uhral na madridskom štadióne Santiaga Bernabéua remízu 1:1. V lete 1993 sa potom upísal Realu, za ktorý nastúpil v 33 zápasoch a strelil 2 góly.



V hviezdnom tíme sa mu však nedarilo, ako by si predstavoval. A bolo jedno, či Real trénoval Benito Floro, Vicente del Bosque alebo Jorge Valdano. Preto v roku 1995 zamieril do Realu Oviedo. V tomto klube, kde našiel stratenú pohodu, odohral do svojej tragickej smrti 120 zápasov a dal 18 gólov. V malom klube na neho stále spomínajú.

Medzi najväčšie koníčky Dubovského okrem futbalu patrilo aj fotografovanie. A práve to sa mu stalo osudným. V júni roku 2000 sa vybral na dovolenku spoločne so svojou snúbenicou do južnej časti Thajska, kde si hľadal optimálne miesto na nafotenie vodopádov. Pri tomto úkone sa však nešťastne pošmykol a spadol z výšky viac ako 10 metrov, pričom utrpel silné krvácanie a poškodenie mozgu.