Traumy ikonickej herečky: Keby sme to vedeli, zastrelili by sme sa!

Audrey Hepburn sa narodila 4. mája 1929. Jej matka bola holandská šľachtičná, barónka Ella van Heemstra. V roku 1926 sa vydala za Josepha Rustona, ktorý si meno zmenil na viac aristokratické Hepburn-Reston, lebo sa mylne domnieval, že je potomkom Jamesa Hepburna, tretieho manžela Mary Stuartovej.

Joseph sa po svadbe stal finančným poradcom a rodina pendlovala medzi viacerými holandskými mestami a Londýnom. Audrey sa od rodičov naučila angličtinu a holandčinu, neskôr si na rôznych stupňoch znalosti osvojila francúzštinu, taliančinu a španielčinu. V roku 1935 však Joseph svoju rodinu opustil a odišiel do Londýna. V knihe Audrey, jej pravdivý príbeh boli v roku 1997 citované jej slová: „Bola to najtraumatizujúcejšia udalosť môjho života.” Herečkini rodičia sa oficiálne rozviedli v roku 1938.

O rok neskôr Anglicko vyhlásilo vojnu Nemecku a hoci Ella sa s dcérkou presťahovala do britského Kentu len niekedy v priebehu roku 1937, potom sa opäť vrátila do Holandska. Lenže Nemci vpadli aj tam. „Keby sme vedeli, že budeme okupovaní 5 rokov, boli by sme sa zastrelili,” vyjadrila sa neskôr Audrey. Vojnu prežívali s myšlienkou, že čoskoro snáď skončí - budúci týždeň, mesiac, rok...

Jej strýko bol popravený, nevlastný brat poslaný do nemeckého pracovného tábora a ďalší radšej utiekol, aby sa vyhol tomuto osudu. Popri všetkých traumatizujúcich udalostiach bola Hepburn tiež svedkom odvážania Židov z krajiny. Nedostatok potravín u nej vyvolal anémiu aj respiračné problémy.

Krehká kráska sa od malička venovala tancu a v tomto smere pokračovala aj po skončení vojny. V Londýne jej však povedali, že aj napriek talentu, výške a telesnej stavbe z nej nikdy nebude primabalerína. A tak sa začala viac venovať herectvu. Zaujímavé je, že v roku 1952 si zahrala aj baletku.

V počiatkoch kariéry sa jej dokonca podarilo vyfúknuť úlohu Elizabeth Taylor. Išlo o snímku Prázdniny v Ríme, kam chceli producenti obsadiť Elizabeth, režisér bol však na kastingoch tak očarený Audrey, že dal úlohu práve jej. Neskôr jej herecký partner Gregory Peck trval na tom, že brunetkino meno musí byť na plagátoch uvedené rovnako veľkým písmom ako to jeho, pretože z nej bude naozaj veľká hviezda.

A to sa aj naplnilo. Hepburn získala ako herečka množstvo ocenení. Ako úplne prvá vyhrala Oscara, Zlatý Glóbus a cenu BAFTA za tú istú úlohu. Išlo práve o hlavnú rolu vo filme Prázdniny v Ríme (1953), ktorá doslova odštartovala jej kariéru. Tým, čo majú radi staré snímky, netreba ani pripomínať ďalšie filmy ako Sabrina, Vojna a Mier, Raňajky u Tiffanyho, My fair Lady či Robin a Marian.

Audrey Hepburn bola aj módnou ikonou. Jej meno patrí dokonca aj do Siene slávy najlepšie oblečených žien. Vo svete módy ide o najvyššie ocenenie. Na tomto zozname sú napríklad Coco Chanel, Catherine Denevue aj členky kráľovských rodín, napríklad tej britskej – Alžbeta II., princezná Diana aj vojvodkyňa Kate.

Na jeseň 1992 sa u herečky objavili žalúdočné problémy. Lekári zistili, že má rakovinu. Audrey podstúpila liečbu, ktorá však nezabrala. V januári 1993 zomrela v spánku. Po jej boku v tom čase už 13 rokov stál holandský herec Robert Wolders, ktorého si po dvoch predchádzajúcich rozvodoch už za manžela nezobrala. Zostali po nej dvaja synovia.