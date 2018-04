2000 žien v posteli a neplnoleté manželky: Tušili ste to o Chaplinovi?

LONDÝN - Charlie Chaplin bol legendou nemého filmu a divákom po celom svete prinášal smiech. Jeho súkromie však až tak veselé nebolo - bol trikrát rozvedený. Mohla za to jeho záľuba v mladých ženách, pričom jeho dve manželky mali menej ako 18 rokov. Sám tvrdil, že mal intímny vzťah s 2000 ženami.

Charlie Chaplin sa narodil 16. apríla 1889 a k herectvu sa dostal už ako 8-ročný v divadle. Jeho prvý nemý film sa objavil v roku 1914 a o tri roky neskôr bol už najlepšie plateným hercom na svete. Za svoju dlhú filmovú kariéru natočil okolo deväťdesiat filmov, k väčšine z nich napísal scenár, sám ich režíroval a stvárnil v nich hlavnú úlohu. Neskôr, už v ére zvukového filmu, skladal k svojim novým filmom, ale aj slávnym nemým filmom, aj vlastný hudobný sprievod.

Legendárny herec prinášal ľuďom smiech a oni ho za to milovali. On sám miloval najmä ženy. Ako tvrdil, intímny vzťah nadviazal s 2000 kráskami. Možno sa len chválil, možno nie... Ale isté je, že mal záľubu v mladých dievčatách.

Ako 29-ročný si vzal len 16-ročnú herečku Mildred Harris. Dôvodom sobáša malo byť jej tehotenstvo, bol to však planý poplach. Neskôr skutočne otehotnela, ich dieťa však bohužiaľ zomrelo. Rozviedli sa už po 2 rokoch.

Druhou manželkou slávneho komika sa stala opäť iba 16-ročná herečka Lita Grey. Ako tvrdila, do manželstva bola dotlačená po tom, ako s Charliem otehotnela. Prvýkrát ju vraj zviedol už rok predtým, ako 15-ročnú. Po troch rokoch tento vzťah vyústil v rozvod, ktorý sa preslávil na vtedajšiu dobu najvyšším peňažným vysporiadaním. Lita v dokumentoch k rozvodu tvrdila, že herec britského pôvodu mal voči nej "odporné, ponižujúce a neprístojné" sexuálne požiadavky. Tiež ju údajne nútil k praktikám, ktoré boli v 20. rokoch minulého storočia v Kalifornii nezákonné, avšak ktoré vraj už vykonával pred svadbou "s piatimi známymi herečkami".

Neskôr Chaplin stretol bývalú detskú modelku Paulette Goddard, ktorá mu vo svojich 22 rokoch najprv tvrdila, že má iba 17. Ich manželstvo trvalo 7 rokov, rozišli sa údajne kvôli umelcovej žiarlivosti a absolútnej kontrole, ktorú chcel mať nad manželkinou kariérou.

Poslednou manželkou slávneho herca bola Oona O’Neill, ktorú si vzal ako 18-ročnú, pričom on sám bol vo veku jej otca. Napriek tomu, že on mal 53 a ona bola ledva dospelá, pôsobili veľmi šťastne a podľa mnohých prežívali skutočnú lásku. Boli nerozluční až do Charlieho smrti v roku 1977.

Charlieho a Oonina dcéra Geraldine Chaplin sa tiež stala herečkou.