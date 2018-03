Drsná žena českého filmu: Hercov psychicky týrala, pobila sa s kameramanom…

Věra Chytilová kedysi ako mladé dievča robila modelku. Keď predvádzala na jednom veľtrhu, objavili sa tam filmári, ktorí hľadali pekné dievčatá do úloh dvorných dám pre dvojfilm Cisárov pekár – Pekárov cisár.

Věra Chytilová úplne naľavo vo filme s Janom Werichom.

Film sa nakoniec stal jej osudom, no nie z pozície herečky. Chytilová sa dala na réžiu. A v tomto mužskom svete sa jej podarilo preraziť – nemala totiž problém vydobyť si svoje miesto. Nikdy sa nebála povedať, čo si myslí a keď kvôli režimu nemala prácu, kompetentných doslova prenasledovala. Z viacerých úradov ju museli dokonca vyviesť. „Počula som od viacerých, že sa ma boja. Neviem prečo. Ja sa ich nebojím,” vyjadrila sa v jednom z rozhovorov.

Príbehy z nakrúcania však prezrádzajú, prečo sa jej muži na pľaci báli. Bola totiž hysterická, hádala sa do krvi, kričala a nadávala. „Všetci muži majú strach z hysterických žien. To jediné mi mohlo pomôcť,” prezradila pre lidovky.cz.

Hoci mnohí herci v rôznych rozhovoroch a knihách tvrdili, že na nich pre dosiahnutie potrebného efektu kričala, ona to poprela. Zdroje však tvrdia, že ich psychicky týrala. Naschvál ich údajne vytáčala, aby zachytila ich pravé emócie. Vraj im často nadávala, že sú vo svojom povolaní mizerní a hrajú úplne zle.

Čo však aj režisérka priznala, je potýčka s kameramanom. „Naozaj som sa pobila s kameramanom, keď sme nakrúcali Vlčiu búdu. Trošku som ho ťukla do bicepsu, to mi často robil brat, keď som ho neposlúchla. On to nečakal a udrel ma päsťou do tváre. Odleteli mi okuliare,” prezradila. No ako dôvod uviedla, že boli pod tlakom, keďže na nich tlačili producenti kvôli dlhšiemu natáčaniu, než bolo plánované.

Jej výroky však svedčia o tom, že na mužov všeobecne sa pozerala dosť kriticky :

♦ Muži sú skôr do prepychu než do krízy. Aspoň ja som na iných nenarazila.

♦ Muži vytvárajú svojou politikou dojem, že ide len o peniaze. Lenže ono ide o život. Všetkým.

♦ Chlapi, česť výnimkám, sú nesmierne márnomyseľní. Keď im poviete pravdu, väčšinou sa urazia a hľadajú spôsob, ako vám to vrátiť.

♦ Pre mňa je prirodzené, že hovorím, čo si myslím a myslím si, čo hovorím. Najmä mužom to nesmierne prekáža. Niektorí kolegovia, s ktorými som spolupracovala, zvykli hovoriť: Aha, už ide "potížistka".

Věra Chytilová sa narodila 2. februára 1929 a zomrela 12. marca 2014 ako 85-ročná. Jej masovo najznámejším filmom je komédia Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag, bežne sa však vo svojej tvorbe venovala zásadným a provokujúcim témam.