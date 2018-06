Do kín prichádza invázia vesmírnej zábavy!

Nad dohľadom modrej planéty krúži obrovský medzihviezdny krížnik plný ufónov rôznych tvarov, veľkosti a s úplne náhodným počtom očí, uší alebo rúk. Traja mimozemskí kamaráti si naladia vysielanie teleshoppingu a okamžite sa zamilujú do špeciálneho, bezkonkurenčne najlepšieho masážneho matraca za tu najlepšiu cenu. Je báječný a musia ho mať. Rozhodnú sa, že si ho zaobstarajú a potajomky sa k nám vydajú v lietajúcom tanieri. Sú ale nemotorní, robia hlúposti a namiesto hladkého pristátia, stroskotajú.

Zdroj: Bontonfilm

Luis je pozemský chlapec, trochu samotár a vďaka otcovi na mimozemskú inteligenciu vždy veril. Teraz rieši hrozbu toho, že bude musieť odísť z domova na internát, keď z okna uvidí lietajúci tanier. Zvláštne kľučkuje, a nakoniec to napáli do stromu kúsok od jeho domu. Stretáva bláznivú trojku ufónov a hneď je mu jasné, že s nimi bude zábava. Jeden se tvári ako veliteľ, ale myslí iba pár minút vopred, druhý sa vyhráža, že všetkých okolo premení, i keď to nevie, a tretí je pôžitkár a milovník života a žien z akejkoľvek galaxie. A všetci traja sa vedia premeniť na čokoľvek.

Blázniví ufóni Mog, Nag a Wabo sa s ľudským chlapcom Luisom dajú dohromady a spoločne rozbehnú veľkolepé dobrodružstvo galaktických rozmerov. Potrebujú získať vysnený matrac, poradiť si s riaditeľkou internátnej školy, skúsiť nezanechať za sebou úplnú púšť a tiež sa nejako musia dostať zo Zeme. A všetkých nakoniec čaká veľké prekvapenie.

Ufóni by dostali do úzkych i mužov v čiernom a k tomu zvládajú si robiť žarty zo všetkých možných sci-fi filmov, príbehov a predstáv o mimozemských civilizácií. Okrem iného konečne odhalia, čo sa skrýva za tajuplnými kruhmi v obilí, ktoré sa vyskytujú po celom svete.

Bláznivá rozprávka pre malých a veľkých LUIS A UFÓNI prichádza do slovenských kín už 14. 6. 2018!

