Na druhom ročníku Lábskeho Majálesu bude opäť veselo vďaka silnému programu

V polovici mája neďaleko Bratislavy budú zabávať ľudí No Name, Horkýže Slíže, Inekafe, Smola a Hrušky a ďalší.

V sobotu 19. mája ožije na Záhorí v obci Láb majáles s atraktívnym rockovým programom, ale aj programom pre deti.

Je to druhý ročník a ide opäť o jednodňovú akciu, ktorá privíta svojich návštevníkov od 13. hodiny futbalovým zápasom tímov organizátora podujatia Doda z Inekafe a starostu obce Láb Mariána Moravčika. Popoludní sa majáles sústredí aj na tých najmenších, keďže vystúpi so svojim hodinovým programom detský projekt Paci Pac a počas celého festivalu budú spustené aj kolotoče. Celá udalosť vyvrcholí koncertmi rockových skupín No Name, Horkýže Slíže, Inekafe, Smola a Hrušky, Rebelent a Roger Out.

Koncerty začnú už od 16. hodiny a ukončia sa o polnoci, kedy na pódiu vystrieda živé hranie to elektronické s DJ Rastym.

Organizátori sa znovu rozhodli pre miestny futbalový štadión vďaka svojej veľkej kapacite, kde dokážu pre návštevníkov zabezpečiť kvalitné služby. Ich posilnenie oproti minulému roku zobrali organizátori naozaj vážne a už teraz sa môžu návštevníci majálesu tešiť na množstvo stánkov s nápojmi a jedlami! Váš smäd uhasí Excelent, Jack Daniels, Finlandia, Red Bull ,ktorí sú partnermi podujatia.

Obec Láb je geograficky ideálnym miestom na Záhorí, keďže sa nachádza len tridsať kilometrov od hlavného mesta a pár kilometrov od mesta Malacky. Jeden z organizátorov majálesu Dodo Praženec, mimochodom člen skupiny Inékafe verí, že sa všetci záhoráci opäť zmobilizujú a dorazia podporiť kultúru v tomto regióne.

Lístky na Lábsky Majáles sa dajú zakúpiť v sieti .

a cena lístka je len 9,90 - Eur a 13,- Eur na mieste v deň majálesu. Viac info na Facebooku.

