Každý človek má nejaký talent, je dôležité, aby ho objavil

BRATISLAVA – Ako odomknúť vlastný potenciál, ale aj ako sa dokázať lepšie presadiť v spoločnosti, to sú témy školenia, ktoré pre mladých ľudí z detských domovov pripravila organizácia Úsmev ako dar.

Školenie je súčasťou projektu Domováci domovákom, je to jedna zo vzdelávacích a rozvojových aktivít, ktoré majú deti v detských domovoch pripraviť do života tak, aby si boli vedomé svojej hodnoty pre spoločnosť a boli schopné postarať sa o seba a neskôr aj o budúcu rodinu. K tomu malo prispieť aj stretnutie s koučom a bývalým Prezidentom pre Európu spoločnosti Microsoft Janom Mühlfeitom a so spoluzakladateľkou a lektorkou Odomykania detského potenciálu Katarínou Novotnou.

,,Mám rada nové výzvy, nových ľudí, ktorí svojimi skúsenosťami dokážu obohatiť druhých. Pán Mühlfeit je veľmi uznávaný vo svojom odbore a oceňujem, že príde medzi nás a že má snahu s nami spolupracovať. Som zvedavá, čo si pre nás prichystal,“ povedala Deana Jurčová, koordinátorka projektu Domovácky parlament.

Hlavným cieľom školenia bolo to, aby mladí ľudia v sebe dokázali objaviť svoj potenciál. ,,Chceme im ukázať, že každý človek má nejaký talent a môže v živote robiť niečo, čo ho baví a napĺňa. Tiež sa zameriame na inšpiráciu a prácu s naším vnútrom. Pre mladých vyrastajúcich v detských domovoch je veľmi dôležité, aby dokázali pracovať aj s vlastnou mysľou, mentálnou odolnosťou a všetkými prekážkami, ktoré im život pripravil, či ešte len prichystá,“ hovorí Jan Mühlfeit.

Počas školenia sa však prednášajúci venovali aj iným témam, napríklad tomu, ako funguje náš mozog v dnešnom rýchlom svete a pripravili si aj rôzne praktické cvičenia. ,,Pre nás sú tieto semináre výnimočné, lebo možnosť pracovať práve s ľuďmi z detských domovov je aj pre nás škola života. Nemyslíme si totiž, že by sa mali až tak zle z existenčného hľadiska, ale žiaľ, často sa stretávajú s tým, že ich spoločnosť ľutuje a oni potom majú skreslený pocit, že sú menejcenní. A to nie je pravda. My ich preto chceme povzbudiť, aby na sebe pracovali, zdokonaľovali svoje schopnosti a aj vďaka tomu si mohli plniť svoje sny. Dúfam, že si spoločne užijeme skvelý deň,“ doplnila Katarína Novotná.