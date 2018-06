Nové imigračné pravidlá dostávajú kontúry: Sprísni sa kontrola vonkajších aj vnútorných hraníc

BRUSEL - Základom spoločnej európskej politiky v oblasti migrácie, na ktorej by sa mali dohodnúť všetky členské krajiny EÚ, by malo byť sprísnenie kontroly vonkajších hraníc únie, ako aj vnútorných hraníc medzi jej jednotlivými členskými krajinami.

Podľa prvých kontúr spoločného európskeho plánu, ktoré prenikli do nemeckých únií, by sa mali zaviesť aj frekventovanejšie a dôslednejšie policajné kontroly na železničných a autobusových staniciach vo všetkých členských krajinách EÚ. Týmto spôsobom by chceli európski politici zabrániť utečencom voľne cestovať medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ.

Niekoľko bodov z navrhovaného európskeho plánu riešenia otázky migrácie, ktoré prenikli do nemeckých médií, pochádza z dokumentu, ktorý kolujú medzi európskymi predstaviteľmi a ktorý by mali tvoriť základ spoločnej európskej dohody. Európski lídri by o ňom mali rokovať v nedeľu na summite desiatich krajín EÚ v Bruseli.

Podľa nemeckého denníka Süddeutsche Zeitung by mali byť súčasťou nových pravidiel aj pokuty pre žiadateľov o azyl, ktorých policajti zadržia v inej krajine ako v tej, v ktorej o azyl požiadali. Podľa ďalšieho nemeckého denníka Handelsblatt sú medzi navrhovanými opatreniami aj podstatné posilnenie európskych síl Frontex kontrolujúcich vonkajšie hranice únie, a tiež zriadenie novej inštitúcie, ktorá by posudzovala žiadosti o azyl centrálne, na celoeurópskej úrovni.