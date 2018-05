Mier na Ukrajine sa skončil: VIDEO Ťažké boje po celej línii frontu, počet obetí rastie

Bojuje sa prakticky po celej línii frontu, najtvrdšie strety sú hlásené z mesta Horlivka, z okolia Donecka a z predmestia Mariupol, napísala ukrajinská agentúra. Proruskí separatisti údajne do bojov nasadili delostrelectvo a mínomety, jednotky ukrajinskej armády na útoky povstalcov "náležite odpovedali", uviedol Unian.

Vysoké straty povstalcov hlásia ukrajinskému veleniu na severozápadnom predmestí Horlivky, štvrťmilionového baníckeho mesta na línii frontu, ktoré je pod kontrolou separatistov. Povstalci tam podľa agentúry Unian stratili 15 bojovníkov, ďalších 13 ozbrojencov bolo zranených.

