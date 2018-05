Regiojet predstavil novinku: FOTO Slovákov čaká modernejšie cestovanie aj ďalšia linka do Prahy

RegioJet dnes v Bratislave privítal prvú zo štyroch lokomotív, ktoré aktuálne nakupuje na svoje medzinárodné linky. Ide o rušne TRAXX kanadského výrobcu Bombardier, nedávno zhotovené v Nemecku.

Po úspešnej testovacej prevádzke v Českej republike ich dnes začína trvalo nasadzovať na svoje medzinárodné vlaky z Bratislavy cez Brno do Prahy, časom by sa mali objaviť aj v čele vlakov z Viedne do Prahy a z Košíc cez Žilinu do Prahy.

"Nové viacsystémové lokomotívy sú zhotovené na rýchlosť 160 km/h, známe sú predovšetkým vysokou spolahlivosťou v prevádzke. Počas dvojtýždňovej skúšobnej prevádzky v Českej republike sme na nich nezaznamenali jedinú závadu. Nové rušne sa zároveň stretli s veľmi pozitívnym ohlasom našich rušňovodičov, ktorí oceňujú ich stabilitu na trati, priestranné klimatizované stanovište, veľmi jednoduché a komfortné ovládanie a ďalšie moderné technické prvky. Aj preto plánujeme počas leta pridať k súčasným dvom rušňom ďalšie dva rovnakého typu, pričom do budúcna uvažujeme aj nad nákupom ďalších lokomotív," uvádza RegioJet v tlačovej správe.

Spoločnosť sa rozhodla investovať aj do nových vozňov. V najbližších týždňoch rozšíri jeho vozový park 16 nových vozňov Astra, ktoré budú mať v sedadlách zabudované dotykové obrazovky s možnosťou sledovania filmov, hrania hier a surfovania po internete. Prvé dva vozne už RegioJet prevzal od výrobcu a postupne ich začína nasadzovať do prevádzky.

"Počet týchto moderných vozňov sa tak zvýši zo súčasných 10 až na 26 a naším plánom ich je nasadzovať na všetky linky. Vďaka rozšíreniu vozového parku budeme môcť súčasne zaviesť do prevádzky ďalší nový vlak, ten by mal od septembra premávať každý deň o 8:45 z Bratislavy do Prahy a o 17:21 späť z Prahy do Bratislavy. Celkovo by sme tak vlakmi spájali Bratislavu a Prahu v oboch smeroch až 4x denne," informuje RegioJet s tým, že okrem nových lokomotív Bombardier TRAXX bude na Slovensku aj naďalej prevádzkovať moderné rušne Siemens Vectron.