Chcete mať lepší život? Stačí v ňom spraviť tieto malé ZMENY a uvidíte, čo sa stane

PARÍŽ - Únava, stres, nepokoj. Niekedy stačí niekoľko drobností, ako napríklad zmena návykov, aby sme uľavili svojmu telu i duši. Pokiaľ ide o osobnú pohodu, stačí niekedy len málo, aby sme zmenili mnoho. Nie je nutné vstávať každé ráno o dve hodiny skôr, nútiť sa k meditácii alebo si platiť kurz jogy. Zopár malých zmien v každodennom živote stačí na to, aby sme upokojili svoje nervy a napätie, píše francúzsky denník Le Figaro.

Zaveďte si ráno malý rituál, to vám umožní vkročiť do nového dňa pravou nohou. Ak ste po prebudení hladný, pripravte si raňajky a vychutnajte si ich. A ak vám robí radosť počúvať hudbu, pustite si ju v kúpeľni alebo inde. Tieto drobné zmeny vám spravia dobre.

Prestaňte jesť priemyselne vyrábané potraviny. Aby ste si zachovali svoju energiu, začnite vylúčením priemyselne vyrábaného jedla z vášho jedálnička. Väčšina potravín alebo hotových jedál zakúpených v obchode je tučná a bohatá na cukry, takže nemá takmer žiadnu výživovú hodnotu, ale naopak vedie k priberaniu. Keď sa budete vyhýbať všetkým spracovaným potravinám, zabezpečíte telu prísun živín nevyhnutných pre jeho fungovanie a znovu nájdete svoju energiu.

Každý deň sa pokúste robiť niečo s plným vedomím. V sprche sa napríklad môžete sústrediť na pocit dotyku tryskajúcej vody. Noste oblečenie, v ktorom sa páčite sami sebe. Coco Chanel zvykla hovorievať: "Ak je žena zle oblečená, ľudia si všimnú jej šaty. Ak však jej oblečeniu nie je čo vytknúť, všimnú si jej osobu." Pripravte si oblečenie na druhý deň večer predtým. Ak sa v ňom budete cítiť dobre, bude to mať vplyv na vašu náladu a sebadôveru.

Choďte. Nemusíte behať na bežeckom páse, stačí sa jednoducho hýbať. "Fyzická aktivita pomáha predchádzať okrem iného kardiovaskulárnym ochoreniam tým, že znižuje hladinu zlého cholesterolu a krvný tlak, ale taktiež osteoporóze, a to je dôležité hlavne pre ženy po menopauze," vysvetľuje lekárka Laure Abensurová. Dávajte prednosť chôdzi pred autom či autobusom. Namiesto toho, aby ste posielali e-mail kolegovi vzdialenému len niekoľko metrov, zájdite za ním osobne. Choďte peši po schodoch a vystavujte sa vonkajšiemu svetlu.

Hovorte nie. Snívate len o jedinom - vrátiť sa domov, sprchovať sa a pohodlne sa usadiť v kresle. Nedokážete však odmietnuť pozvanie na schôdzku po práci, alebo ste už niekomu sľúbili pomoc so sťahovaním cez víkend, zatiaľ čo ste chceli odpočívať. Nie je nutné snažiť sa vyhovieť všetkým, naučte sa hovoriť nie. "Schopnosť hovoriť nie prináša veľkú slobodu a umožňuje chrániť samého seba," uvádza psychoterapeutka Fanny Marteauová-Chasserieauová.

Obklopujte sa pozitívnymi ľuďmi. "Mozog zahrňuje "zrkadlové" neuróny, ktoré reagujú kladne, keď je v našej prítomnosti niekto, kto je vo forme, a naopak negatívne, keď sme v spoločnosti pesimistov," hovorí lekárka a nutričná poradkyňa Nina Cohenová-Koubiová.

Dýchajte. Zhlboka sa nadychujte a sústreďte sa, to vám umožní nevybuchnúť v krízovej situácii. Hlboké dýcahnie zmierni váš stres. Pýtajte sa sami seba, aký význam bude mať problém, ktorý vás teraz sužuje, o päť rokov. To je dobrý spôsob, ako si uvedomiť, že to nie je tak dôležité.

Mobilné telefóny si vyžadujú našu neustálu pozornosť a ponechávajú nám len málo príležitostí, ako sa odpojiť a nabiť baterky. Vyčleňte si v byte miestnosť, v ktorej budete mobil používať. Môžete ho odložiť napríklad v predsieni a nedotknúť sa ho až do ďalšieho rána.