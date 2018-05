Akútny nedostatok brigádnikov: Slovensko bude zrejme odkázané na Srbov či Rumunov

BRATISLAVA - Začínajúce samozbery jahôd poukazujú na enormný nedostatok sezónnych brigádnikov. Slovenskí poľnohospodári pestujú jahody na rozlohe približne 140 hektárov a tento rok avizujú sľubne vyzerajúcu úrodu, no posledné roky sa musia vysporiadať s minimálnym počtom brigádnikov, ktorí pomáhajú pri zbere úrody. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Vďaka relatívne priaznivému jarnému počasiu sa už v týchto dňoch začínajú samozbery jahôd, no priniesť zdravé a čerstvé ovocie alebo zeleninu na spotrebiteľský stôl pri súčasnom počte zamestnancov a brigádnikov sa z roka na rok podľa SPPK ukazuje ako čím ďalej, tým väčší problém.

„Máme stále obrovský problém s počtom sezónnych zamestnancov. Podniky nevedia prilákať dostatočné množstvo sezónnych brigádnikov, pretože o tento druh práce nie je záujem. My pri pestovaní nepoužívame žiadne herbicídy, preto sú naše jahodové plantáže veľmi náročné na udržiavanie," uviedol predseda Poľnohospodárskeho výrobno-obchodného družstva v Maduniciach a zároveň člen predstavenstva SPPK Oliver Šiatkovský.

Pre pestovateľov bude v budúcnosti podľa Olivera Šiatkovského obzvlášť žiaduce, aby štát pripravil také podmienky na sezónne zamestnávanie, vďaka ktorým by sa pestovateľom uľahčila vyhrotená situácia s nedostatkom ľudí. „Dnes je situácia už taká neúnosná, že si nemôžeme vyberať, koho budeme zamestnávať. Sme vďační za každú pomocnú ruku, ktorá k nám príde, či je to brigádnik z našej dediny alebo z okolia. Obávam sa, že pri neriešení situácie bude v budúcnosti Slovensko nútené zamestnávať najmä cudzincov, napr. z Ukrajiny, Rumunska či Srbska. Preto je dôležité myslieť na výrazný úbytok pracovných síl už dnes," doplnil Šiatkovský.

Slovenskí pestovatelia podľa SPPK ešte vlani navrhovali, aby sa úbytok pracovných síl riešil prostredníctvom tzv. Inštitútu sezónnych prác, ktorý by týkal zamestnancov pracujúcich práve v špeciálnej rastlinnej výrobe, aj vrátane cudzích štátnych príslušníkov. Inštitút sa však dodnes nepodarilo vytvoriť. Podľa pestovateľov je veľmi dôležité, aby sa tento vypuklý problém nepodceňoval. "V avizovanej koncepcii ďalšieho vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku do roku 2030, o ktorej hovoril tento týždeň aj predseda vlády SR Peter Pellegrini, by preto malo byť jasne zadefinované, akým spôsobom bude štát zvyšovať počet pracovníkov v týchto odvetviach už aj s pomocou cudzích štátnych príslušníkov," uvádza SPPK.