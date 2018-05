Slovenský vojak riskoval vlastný život pre záchranu dieťaťa: FOTO Za svoj čin dostal ocenenie

Minister Peter Gajdoš na pôde rezortu obrany ocenil profesionálneho vojaka Miloša Karella, ktorý minulý mesiac zachránil z Váhu topiaceho sa 11-ročného chlapca. Gajdoš mu v mene celej republiky poďakoval za jeho hrdinský čin, ktorý je dôkazom toho, že povolanie vojaka nie je len prácou, ale predovšetkým poslaním. „A aj tento skutok potvrdzuje, že profesionálni vojaci sú tu pre občanov Slovenskej republiky 24 hodín denne a 7 dní v týždni,“ povedal minister s tým, že záchrana života je pre každého človeka, a nielen pre profesionálnych vojakov, morálnou povinnosťou.

„Nikto z nás ale nevie, ako by sme sa vo vypätej situácii, v ktorej rozhodujú okamihy, zachovali a rozhodli my. Kapitán Karell, príslušník Ozbrojených síl SR, sa rozhodol správne a s nasadením vlastného života zachránil topiaceho sa chlapca. Verím, že jeho čin bude inšpiráciou nielen pre jeho kolegov, ale pre všetkých tých, ktorí uvažujú napríklad nad dobrovoľnou vojenskou prípravou, či vstupom do ozbrojených síl preto, aby mohli aj pomáhať iným. Ozbrojené sily ich na to určite pripravia,“ uviedol šéf rezortu obrany.

„Počas výkonu funkcie náčelníka generálneho štábu som sa stretol s niekoľkými výnimočnými ľuďmi a pána kapitána Karella radím medzi nich. Som rád, že mám česť veliť takýmto vojakom. To, čo urobil, je pozitívnym príkladom pre ozbrojené sily a pre všetkých ľudí, ktorí v nich slúžia,“ povedal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim, ktorý kapitána Karella ocenil čestným odznakom ozbrojených síl 2. stupňa (strieborným) za záslužný čin záchrana ľudského života.

„V ľade niekto zúfalo volal o pomoc. Voda mala cez 0 stupňov. Nebolo na čo čakať, vstúpil som na ľad, ľahol som si na brucho, plazil som sa k topiacemu sa, komunikoval som s ním. Nakoniec sme sa plazili spolu k brehu, kde už čakali záchranné zložky. Následne mu záchranná služba podala adekvátnu prvú pomoc,“ opísal situáciu z marca kapitán Miloš Karell.

K udalosti došlo 5. marca 2018, keď vojak Miloš Karell, ktorý pôsobí vo Veliteľstve brigády bojového zabezpečenia v Trenčíne, spozoroval počas cesty domov v čase osobného voľna vo Váhu topiaceho sa chlapca, preboreného v ľade. S nasadením vlastného života sa po ľade priplazil k topiacemu sa 11-ročnému Alexejovi a zachránil ho z ľadovej vody. Tá dosahovala teplotu 0 stupňov Celzia a na danom mieste vo Váhu mala hĺbku 3 až 4 metre, pričom topiaceho sa ohrozovali aj silné spodné prúdy.