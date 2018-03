Sulík sa pripravuje na pád vlády: Za stranami prichádza s dohodou o povolebnej spolupráci

"Za SaS a zvyšok opozície hovorím, že sme pripravení prevziať za Slovensko zodpovednosť. Máme pripravené premyslené reformy a už tradične najlepší program. Všetky opozičné strany sa vyjadrili, že podporujú predčasné parlamentné voľby v čím skoršom termíne," uviedol Sulík.

Návrh dohody hovorí o tom, že strany, ktoré s ňou budú súhlasiť, deklarujú, že po voľbách nebudú spolupracovať so Smerom-SD a so stranou Mariana Kotlebu. "Dohoda hovorí o tom, že nebudeme navzájom na seba útočiť a o tom, že v rámci boja proti korupcii uplatníme nulovú toleranciu. Návrh dohody som rozposlal všetkým opozičným stranám a s ich predsedami začnem rokovať," uviedol s tým, že v zmysle tejto dohody pôjde strana Sloboda a Solidarita do volieb samostatne, s jasnou a kvalitnou programovou i personálnou ponukou.

"Voliči, a nikto iný, rozhodnú, kto a v akej sile bude v budúcej národnej rade a z akých strán bude vláda zložená. Po voľbách budeme spolupracovať a dovtedy budeme korektne súťažiť o priazeň občanov Slovenska," uviedol. Zároveň je však podľa neho dôležité presvedčiť voličov o tom, že opozičné strany dokážu spolupracovať. "Že si po voľbách budeme vedieť sadnúť za jeden stôl a realizovať také riešenia, ktoré zlepšia ľuďom život," povedal Sulík. Predseda SaS chce nahradiť aroganciu moci slušnosťou a obnoviť dôveru občanov v štátne inštitúcie.

Dohoda obsahuje desať bodov, s ktorými by mali po prijatí dohody podpísané subjekty súhlasiť. Medzi nimi je napríklad to, že podpísané strany podporujú dôkladné vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, deklarujú, že ich prioritou je očista verejného života od korupcie a organizovaného zločinu. Uprednostnia po voľbách vládnu koalíciu, ktorá bude pozostávať z podpísaných subjektov. Podpísané strany by mali súhlasiť s tým, že rozloženie vládnej koalície bude závisieť od dosiahnutých volebných výsledkov.

Rovnako vylučujú povolebnú spoluprácu so Smerom a ĽSNS. Podľa návrhu dohody by predsedu vlády mal nominovať najsilnejší z podpísaných subjektov. Okrem toho by strany mali dbať na transparentné financovanie predvolebnej kampane. V prípade účasti vo vláde by strany mali požadovať nulovú toleranciu korupcie. Taktiež by všetci kandidáti podpísaných strán mali podpísať etický kódex. Po voľbách by strany zabezpečili, že koaličnú zmluvu podpíšu všetci ich poslanci.

Sulík dodal, že o dohode hovoril s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom, ktorý predbežne s dohodou súhlasí. Podľa Sulíka je o dohode informované aj SMK a Sme rodina. "Len som ich oboznámil. Až teraz začneme rokovať, aby sme dospeli k finálnej dohode. Toto je návrh. Dohodu podpíšu všetky strany, ktoré budú mať záujem," dodal s tým, že ochotu Matoviča otvoriť kandidátku všetkým malým stranám víta. "Ale nijako to nesúvisí s dohodou všetkých opozičných strán," dodal.