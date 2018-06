Nejasnosti ohľadom výstavby D4 a R7: Stavebník chce šetriť na úkor kvality, tvrdí Uhler

BRATISLAVA - Stavebník diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 chce na výstavbe obchvatu Bratislavy šetriť na úkor kvality. Vyhlásil to v stredu vicestarosta bratislavskej mestskej časti Jarovce Jozef Uhler. Opätovne upozornil, že úsek diaľnice D4 v ich katastri už nechce postaviť konzorcium na pylónoch, ale na násype obohnanom betónovými múrmi o šírke viac ako 26 metrov.

Vytvorí sa tak podľa neho bariéra migrácii zvierat, zmení sa tok podzemných vôd a do Jaroviec už nebude môcť viesť cyklochodník. Cieľom stavebníka je podľa Uhlera ekonomická optimalizácia. "Takýto precedens na Slovensku neexistuje, aby sa robilo takéto nehorázne šetrenie, ktoré ide až na tretinu pôvodnej ceny zo 4,3 miliardy na 1,7 miliardy eur. Na úkor kvality bude musieť padnúť veľa vecí," skonštatoval vicestarosta. Mestská časť so zmenami v stavbe D4 nesúhlasí a je pripravená to riešiť aj súdnou cestou. Požaduje, aby sa diaľnica stavala podľa súčasne vydaného stavebného povolenia.

Schválený estakádny variant chce podľa Uhlera stavebník zmeniť na variant len s troma tunelmi, a to pre železnicu, prípoj na diaľnicu a pre súčasnú cestu I/2. V záverečnej správe EIA je však, ako tvrdí, napísané, že negatívne dopady prechodu diaľnice D4 cez územie okolia Jaroviec budú eliminované vedením diaľnice na estákade až po kilometer 5,5. "To umožní migráciu zveri mimoúrovňovo popod diaľnicu D4. Tento dokument je záväzný a nemôžu ho porušiť," priblížil Uhler. Jarovce žiadajú, aby zmeny podliehali novému schvaľovaniu procesu EIA, ale nie po jednotlivých a drobných zmenách, ale ako celku.

Pri zmene výškového vedenia diaľnice, zmene materiálov a technického riešenia, bude podľa vicestarostu potrebné nanovo urobiť prieskumy, ako to bude s hlukom. "Už v tom estakádnom variante bol problém, že bude potrebné robiť fasádne úpravy na domoch, vo väčšine výmenu okien," poznamenal. Zároveň opäť upozornil, že pri výstavbe diaľnice v okolí Jarovského ramena dochádza k úhynom zvierat a namiesto lámaného kameňa sa na stavenisko vozí stavebný odpad. Prípadom sa už zaoberá aj polícia.

Stavebník v máji uviedol, že projekt je realizovaný plne v súlade s platnou legislatívou a technickým riešením prijatým SR v zastúpení ministerstva dopravy a výstavby, ktoré je súčasťou koncesnej zmluvy. Deklaruje, že podzemná ani povrchová voda nie je v dôsledku výstavby znečistená, čo mali preukázať aj výsledky skúšok.

Všetky zmeny pri príprave D4 a R7 prebiehajú podľa ministerstva dopravy v súlade s platnou legislatívou a zdĺhavý proces ich posudzovania i pripomienky záujmových združení výstavbu obchvatu predlžujú. "Zmeny v projekte pomáhajú diaľnicu optimalizovať tak, aby ju bolo možné čo najvýhodnejšie postaviť a aj vďaka tomu bola vysúťažená mimoriadne dobrá cena," uviedlo v máji ministerstvo.