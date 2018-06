FOTO Výsmech za 75 miliónov: VIDEO Vládny zámoček sa zmení na gýč, medzinárodná hanba

Úrad vlády veľkolepo oznámil, že po takmer 20 rokoch, konečne zrekonštruuje chátrajúcu národnú kultúrnu pamiatku. Pohľad na kaštieľ v Rusovciach nejednému človeku trhal srdce. No zdá sa, že opäť to budú len premrhané milióny. Architekti, ale aj obyčajní ľudia kritizijú návrh hlavného architekta Jaroslava Meheša.

Takto vyzerá rusovský kaštieľ v súčasnosti Zdroj: MLR Urbex

vizualizácia Zdroj: Úrad Vlády SR

Zdroj: Úrad Vlády SR

Podľa nich sú vizualizácie nielen zle spravené a vyzerajú ako z počítačovej hry, ale historický odkaz kaštieľa nebude v tomto prípade vôbec zachovaný. "Trápi ma najmä to, že je to priestor, ktorý je určený na prezentáciu Slovenska," povedal pre Topky Juraj Benetin. Architekti Úradu vlády vyčítajú, že nespravil verejnú architektonickú súťaž. "Mala to byť súťaž, v ktorej by vyhral najlepší návrh, nie cena," dodal Benetin.

„Uskutočnenie súťaže návrhov by nemuselo byť účelné v prípade, ak vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu nie je prípustné v rámci spracovania projektovej dokumentácie ovplyvniť napr. podmienky začlenenia (existujúceho) objektu do priestoru (jestvujúcej zástavby), nie je možné zásadným spôsobom ovplyvniť celkovú hmotu vrátane dispozície, ani iné funkcionálne väzby či už navonok, alebo do už existujúceho objektu," uvádza Úrad vlády vo svojom stanovisku.

Súčasný stav rusovského kaštieľa Zdroj: MLR Urbex

Vizualizácia Zdroj: Úrad Vlády SR

Zdroj: Úrad Vlády SR

Podľa Benetina je však Mehešov návrh príliš autorské dielo, ktoré vnáša úplne nové prvky do národnej kultúrnej pamiatky. "Obnova takého objektu mala prebiehať tak, že by sa naštudovala história. Je to akoby si autor staval pomník svojho vkusu," hovorí Benetin. "Keď sa robí pamiatková obnova, snaží sa ukázať históriu. Tu sa autor snaží ukázať seba," dodáva architekt.

Obrovskú vlnu kritiky zožali aj vizualizácie, ktoré poďla mnohých vyzerajú odfláknuto a ako z počítačových hier. "Nejde ani tak o to, ako technicky tie vizualizácie vyzerajú. Skôr o to, čo je na nich. To zariadenie, nábytok.." povedal Benetin. S otázkami sme oslovili aj Úrad vlády. Na to, či by návrh za vyše 75 miliónov nemal byť jeden z najlepších vrátane vizualizácii nám neodpovedalo.

Súčasný stav rusovského kaštieľa Zdroj: MLR Urbex

Vizualizácia Zdroj: Úrad Vlády SR

Pýtali sme sa aj, či sa im nezdá cena príliš prehnaná. Napríklad rekonštrukcia SNG totiž stojí polovicu. „Vyčíslenie nákladov na rekonštrukciu pamiatky vzniklo na základe projektovej dokumentácie; jednotlivé objekty a prevádzkové súbory sú spracované v stupni realizačnej dokumentácie, pričom súčasťou každého objektu a súboru je vyčíslenie investičných nákladov podľa štandardne používaných cenníkových položiek vo výstavbe. Súčet všetkých nákladov objektov a súborov tvorí potom celkovú navrhovanú cenu diela ako predpokladanú hodnotu zákazky čoskoro vyhláseného verejného obstarávania, pričom výsledná cena diela vzíde z verejného obstarávania. Počítame s tým, že práve vďaka verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa samotných rekonštrukčných prác môže byť táto cena nižšia. Návrh rozpočtu bol konzultovaný s Ministerstvom financií SR, ako aj s Útvarom hodnoty za peniaze a k návrhu financovania národnej kultúrnej pamiatky aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie," odpovedali z Úradu vlády.

Pozitívne je teda len jedno. Kaštieľ má byť hotový do roku 2023 a ak sa tento termín dodrží, zachráni sa o jedno národnú kultúrnu pamiatku viac. Kaštieľ v Rusovciach je v správe Úradu vlády SR od roku 1995, roky sa Slovensko o kaštieľ s priľahlým areálom súdilo s maďarskou Benediktínskou kongregáciou. Definitívnym vlastníkom pamiatky je štát od roku 2012.