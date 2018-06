Všeobecná zdravotná poisťovňa má problém: Gynekológovia nechcú predlžiť zmluvy

BRATISLAVA - Viaceré gynekologické ambulancie pravdepodobne nepodpíšu od 1. júla zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Oznámil to v stredu šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravity Marián Šóth. Lekári chcú viac peňazí. Hovoria tiež o hroziacom kolapse ambulantnej sféry, štát preto žiadajú o dofinancovanie.

Nepodpísanie zmlúv sa týka 260 gynekologických ambulancií, ktoré využíva okolo trištvrte milióna poistenkýň štátnej poisťovne. So súkromnými poisťovňami Zdravita zatiaľ rokuje o navýšení prostriedkov, zmluvy im končia až neskôr. "Do 1.7. máme mať podpísané zmluvy so štátnou poisťovňou, z 50 miliónov sme však nevideli ani cent," vysvetlil Šóth. Zdravita sa s VšZP dohodla na zvýšení úhrad v októbri minulého roka.

Asociácia vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR o dofinancovanie ambulantného sektora. Je podľa nej tiež nevyhnutné, aby došlo k zvýšeniu odvodov za štátnych poistencov, ktoré nemôžu byť nižšie ako päť percent z vymeriavacieho základu počas celého roka.

Ambulantní lekári podľa ASL odchádzajú do dôchodku a noví neprichádzajú. Problémom je práve finančné ohodnotenie, ktoré vychádza z úhrad poisťovní. Plat ambulantných lekárov je podľa Šótha nižší ako plat lekárov z rezidentského programu, ktorých platí štát. "Rezident príde, pozrie sa, zistí, že jeho rezidentský plat je vyšší ako plat lekára na ambulancii a odchádza robiť inam," priblížil Šóth.