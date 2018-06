Europol zverejnil fakty o drogovom biznise: Rozkvitá, neuveriteľný ročný výnos

Európsky policajný úrad Europol vydal koncom minulého roka správu "Ako ilegálne drogy napomáhajú organizovanému zločinu v Európe". Informáciu o správe priniesol český portál investigace.cz. Správa obsahuje niekoľko kľúčových zistení, okrem iného sa v nej dočítate aj o kľúčovej úlohe drog vo financovaní medzinárodného terorizmu a prania špinavých peňazí.

Obrovské zisky z narkobiznisu

Trh s nelegálnymi drogami je aj naďalej najväčším kriminálnym trhom v Európskej únii. Každoročne sa pochádza z biznisu približne 24 miliárd eur. Okolo 35 % skupín organizovaného zločinu v EÚ aktívnych na medzinárodnej úrovni je zapletených do produkcie, pašovania a distribúcie nelegálnych drog. Najväčším trhom aj naďalej ostáva trh s marihuanou. V blízkosti spotrebiteľských trhov totiž došlo k zvýšeniu vnútorného a vonkajšieho pestovania tejto rastliny. Marihuana ostáva aj naďalej najčastejšie konzumovanou drogou, ktorá sa sem pašuje najčastejšie z Albánska.

Zdroj: SITA/AP/Sakchai Lalit

Najobľúbenejšou drogou je pre európskych prekupníkov kokaín. V rámci jeho pašovania pôsobí najviac organizovaných kriminálnych skupín pôsobiacich na území EÚ. Len v únii sa z jeho predaja získa odhadom šesť miliárd eur. K najväčším producentom patrí Kolumbia, Peru a Bolícia. Do Európy sa droga dostáva predovšetkým v lodných kontajneroch, ktoré sa dostávajú do veľkých miest.

Pašerákom pomáhajú nové technológie

Napriek tomu, že sa heroín dováža vo veľkých množstvách, medzi ľuďmi už nie je taký populárny. Najväčšia produkcia heroínu je v Afganistane a do Európy putuje tradičnou tzv. Balkánskou cestou. V poslednej dobe sa však do popredia dostáva ďalšia trasa, a to cez štáty južného Kaukazu. Väčšia organizovaných zločineckých skupín neobchoduje len s jednou drogou, ale ponúka ich viacero.

Zdroj: SITA/AP/Mark Lennihan

Technologické inovácie otvárajú priekupníkov drog nové cesty a uľahčujú im prácu. Prístupnosť sofistikovaného vybavenia pomáhajú zločineckým skupinám maximalizovať produkciu na jednotlivých miestach. Nové možnosti poskytujú pašerákom drony, ktoré sú schopné prevážať stále ťažšie náklady, čím sa stávajú dopravným prostriedkom pre cezhraničný transport drog. S drogami sa vo veľkom obchoduje aj online na rôznych platformách. Predaj drog prebihea cez obchodné miesta na Darknete. Takýto sposob je výraznou hrozbou, ktorá neustále expanduje.

Zdroj: SITA/AP/Sakchai Lalit

Pranie špinavých peňazí legalizuje výnosy

Pašovanie drog sa spája aj s inými kriminálnymi aktivitami. Ide najmä o pranie špinavých peňazí, ktoré umožňuje legalizovať výnosy. Len v roku 2014 bolo finančným analytickým útvarom nahlásených zhruba milión podozrivých transakcií v rámci EÚ, pričom sa vyšetrilo necelých desať percent. Zisky z predaja drog sú hlavným zdrojom financií pre teroristické skupiny.

Podľa správy Europolu existujú dôvodné podozrenia, že zločinci zapojení do výroby syntetických drog v EÚ vyrábajú aj amfetamín, z ktorej sa následne vyrába droga Captagon. Táto droga slúži ako stimulant, ktorý v boji používajú členovia teroristických skupín vrátane extrémistov z Daeš. Vo väčšine štátov je výroba tejto drogy zakázaná od konca 80. rokov.