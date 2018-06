REPORTÁŽ Miesto duchov v Bratislave: FOTO a VIDEO z opustenej Vojenskej nemocnice

Vojenská nemocnica na Patrónke je opustená už 3 roky., Zdroj: MLR

BRATISLAVA - Obrovský areál bývalej Vojenskej nemocnice je opustený od roku 2015, kedy sa nemocnice presťahovala z Patrónky do centra mesta. Areál kedysi patril ministerstvu vnútra, neskôr ju kúpila antivírusová firma ESET, ktorá tam chcela vybudovať špičkové výskumno-vývojové centrum v oblasti IT bezpečnosti. Aj napriek tomu, že sa objavili vizualizácie ako by malo centrum vyzerať, jeho realizácia je ešte v nedohľadne. V opustených budovách to teraz vyzerá akoby tam zastal čas a lekári, pacienti a ostatný nemocničný personál odišiel len včera.