Spoveď muža, ktorý mal ponúkať úplatok brankárovi Ružomberka: Bol to omyl, on to asi zle pochopil

Potom, ako sme zverejnili fakty z operatívneho vyšetrovacieho spisu NAKA, ktorá sa zaoberá úplatkárskou aférou v slovenskej lige, sa slovenskí futbaloví fanúšikovia zhrození dozvedajú, ako sa ovplyvňujú zápasy. Mená aktérov sme nezverejnili, no prinášame ich reakcie na celú kauzu. Ako prvý sa od korupcie dištancoval Spartak Trnava, ktorého zápasu sa úplatok týkal.

Brankár Ružomberka o pokuse uplatiť ho informoval ešte pred zápasom

Dlhoročný funkcionár mal podľa polície ponúkať 5-tisíc eur brankárovi Ružomberka za to, že domáci nevyhrajú. Trnava v tom čase bojovala o titul, ktorý neskôr aj získala. Brankár oznámil túto informáciu trénerovi ešte pred zápasom a kolotoč udalostí nabral nový spád. Napokon do neho hráč aj nastúpil a vychytal nulu. Funkcionár Daniel Bartko údajne brankárovi povedal, že už je to aj tak zariadené a on má byť iba poistkou. My sme sa Bartka rozhodli osloviť s otázkou, ako osudné stretnutie vidí on. Bartko stretnutie priznal, ale tvrdí, že o úplatku sa vôbec nerozprávali. „Dostal som prosbu, aby som našiel zopár talentov.” Vraj mu zavolal kamarát z Čiech, manažér, že potrebuje brankára, útočníka, záložníka. "Dostal som tip na tohto chlapca z Ružomberka, s ktorým sme sa stretli. Pýtal som sa ho, koľko meria, váži, kedy mu končí zmluva a tak...“ tvrdí.

Mal som natipované a iba som vtipkoval

Na priamu otázku, či mu ponúkal peniaze, reagoval odmietavo. „Ježiš Mária. Odkiaľ to máte? Ste prvý, ktorý sa ma na to pýta. Ja už dvadsať rokov nerobím vo futbale. To musí byť omyl. On to asi zle pochopil. Ja som mal vtedy natipované na Ružomberok a iba som mu povedal, že dúfam, že vyhrajú, lebo v tom mám peniaze. Ja z toho žijem, som dôchodca a mám 63 rokov,“ opakoval Bartko s tým, že hráč to asi aj zle prerozprával trénerovi Norbertovi Hrnčárovi. Ten, keď sme mu zavolali, ihneď vedel, o čo ide. „Viete čo, ja túto tému nebudem nijako komentovať,“ povedal s tým, že viac k tomu nemá čo dodať. Na to, či mu nebol nejaký zápas podozrivý, iba stručne odvetil, že nie. Pre sme.sk potvrdil verziu, ktorú vyšetruje polícia.

Stretnutie na čerpacej stanici

Bartko, ktorý sa v spise spomína ako ten, čo úplatok ponúkal deň pred zápasom na čerpacej stanici v Liptovskom Mikuláši, odmietol aj spojenie s Trnavou. „Mňa tam nenávidia. Ešte za čias, keď som robil v Košiciach pre Rezeša a vyfúkli sme im titul. Ešte s nebohým Mirom Náhlikom sme boli kamaráti, ale ja s Trnavou nič nemám,“ povedal nám s tým, že o hráčovi, ktorému mal ponúkať angažmá, sa neskôr dozvedel, že má problémy s drogami. „On v tom lieta, celá rodina, aj jeho brata vyhodili z hokejovej Nitry,“ dodal s tým, že prestup sa nakoniec neuskutočnil.

SFZ chce, aby sa informácie vyšetrili

„V záujme Slovenského futbalového zväzu je, aby sa medializované informácie o možnej manipulácii stretnutí v 1. lige, ktoré sa objavili dňa 4. júna vo viacerých médiách, vyšetrili. Keďže momentálne prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní a Slovenský futbalový zväz nedisponuje oficiálnymi informáciami z vyšetrovania, nemôže sa k celej záležitosti v tejto chvíli vyjadriť,“ uvádza Slovenský futbalový zväz vo svojom stanovisku.

Únia ligových klubov okamžite ku škandálu zvolá mimoriadne rokovanie

"V zmysle už publikovaného vyjadrenia Slovenského futbalového zväzu je aj záujmom Únie ligových klubov, aby sa medializované informácie o možnej manipulácii stretnutí v najvyššej futbalovej súťaži mužov, ktoré sa objavili dňa 4. júna vo viacerých médiách, vyšetrili. Keďže momentálne prebieha vyšetrovanie orgánov činných v trestnom konaní a Únia ligových klubov nedisponuje oficiálnymi informáciami z vyšetrovania, nemôže sa k celej záležitosti v tejto chvíli vyjadriť. V záujme zachovania dobrého mena najvyššej futbalovej súťaže mužov prezident ÚLK okamžite iniciuje stretnutie s oddelením integrity futbalu v rámci SFZ, keďže naším spoločným záujmom je, aby predmetné informácie boli riadne vyšetrené. Zároveň prehlasujeme, že poskytneme maximálnu súčinnosť všetkým orgánom SFZ, príp. NAKA, pri objasňovaní medializovaných informácií."

Polícia prípad nekomentuje

"S poukazom na § 6 ods. 4 Trestného poriadku nie je možné poskytnúť informácie, pretože poskytnutie informácií by porušilo alebo ohrozilo záujmy uvedené v ods. 2 citovaného ustanovenia Trestného poriadku." uvádza sa v stanovisku polície.

Dušan Galis spomína na Košice

Galis tvrdí, že sa s korupciou osobne nikdy nestretol. Vždy sa o tom hovorilo, ale bolo to údajne, možno, počul som, vraj a podobne. Nikdy nebol žiadny dôkaz. „Samozrejme, aj ja som mal pocit počas kariéry, že sa dejú čudné veci, ale to nedokážete. Napríklad, keď vyhrali titul Košice (v tom čase tam Bartko pôsobil ako riaditeľ), alebo keď sme prehrali so Španielskom v baráži a o pár mesiacov dotyčného rozhodcu suspendovali za úplatky v talianskej lige.”

Trnava chce žalovať ľudí, ktorí podozrenia šíria

V prvom rade chceme zdôrazniť, že akékoľvek spájania s možnou korupciou a spomínaným údajným prípadom tvrdo odmietame a odsudzujeme. Spartak Trnava získal v sezóne 2017/2018 titul absolútne čestne a korektne.

Nikto z klubu FC Spartak Trnava, či jeho blízkeho prostredia nemal nikdy nič spoločné s akoukoľvek formou ovplyvňovania výsledkov a zápasov. Klub takéto obviňovania tvrdo odmieta a dištancuje sa od nich. Nie je nám známe, že by takýto možný prípad polícia, resp. NAKA vyšetrovala a ani nás to nezaujíma.

V čase, keď si po 45 rokoch užívame zisk majstrovského titulu, to vnímame ako vykonštruovaný škandál. Môže ísť o zbabelé útoky. V neposlednom rade pokus o hru možných ďalších osôb z futbalového prostredia, do ktorej sa nenecháme zatiahnuť. Klub urobí všetky právne kroky voči tým osobám, ktoré o Spartaku Trnava šíria takéto nepravdy.