Zákazník si v bratislavskej reštaurácii objednal bryndzáky: Dostal k nim nechutný bonus na FOTO

Nezriedka sa stáva, že si v jedle objednanom v reštauračnom zariadení nájdeme nejakú tú prírodnú bielkovinu. V tomto prípade išlo o mŕtvu muchu, ktorou boli dochutené bryndzové halušky. Tie si mladík objednal v jednej reštaurácii v bratislavskom Ružinove a následne svoj nález zverejnil na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom.

Užívatelia na tento príspevok zareagovali rôzne. Jeden vtipne poznamenal, že by mal byť zákazník rád, že dostal mäso navyše. Druhá zas podotkla, že je to celé nejaké podozrivé, pretože halušky sú už riadne premiešané a mucha vyzerá tak, akokeby ju tam práve niekto položil v snahe dotyčnú reštauráciu potopiť. "Halušky premiešané, ale mucha čistučká. Žeby konkurenčný boj?" A keby to tak aj bolo, prípady, kedy si zákazník nájde v jedle nejaký hmyz, nie sú, bohužiaľ, zďaleka ojediné.