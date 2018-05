Škandalózny tender za 5 miliónov! Smerák Muňko prihral megazákazku kontroverznému Bödörovi

BRATISLAVA - Podmienky, aké stanovila Sociálna poisťovňa pod vtedajším vedením Dušana Muňku, boli neférové. Úrad pre verejné obstarávanie preto udelil poisťovni niekoľkotisícovú pokutu, keďže nominanti Smeru porušili zákon. Vyplýva to z rozhodnutí úradu. V súťaži mohla podľa podmienok uspieť len firma Bonul, ktorej majiteľom je Miroslav Bödör.

Manažéri Sociálnej poisťovne s vtedajším šéfom Dušanom Muňnkom nastavili súťaž na novú SBS tak, že jediným víťazom sa mohla stať firma Bonul Miroslava Bödöra. Koncom roka 2015 tak porušili zákon. Vyplýva to z niekoľkých rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie. Poisťovna dostala za pochybný tender pokutu vo výške 25-tisíc eur.

Bonul súťažil sám so sebou

Podmienky súťaže boli nastavené tak, že päťmiliónová zmluva s Bonulom bola jedinou možnou voľbou. Šéf ÚVO Miroslav Hlivák pre Denník N povedal, že z hľadiska porušenia bola stanovená výška pokuty v najvyššom možnom rámci, ktorý zákon pripúšťa. Šúťaž nebola férová. "Neumožňovala čestnú a otvorenú hospodársku súťaž," zdôvodňuje ÚVO. Pochybný tender vznikol v roku 2015, kedy poisťovňa vyhlásila súťaž na ochranu osôb a majetku.

Vedenie Sociálnej poisťovne navolilo takú kombináciu podmienok, ktorá zrejme väčšinu SBS-iek na trhu úplne odradila. Manažéri sociálnej poisťovne pýtali od potrenciálnych záujemcov dokumenty nielen o tom, že majú pochôdzkárov a príslušné licencie SBS, ale aj o tom, že vedia nainštalovať pochôdzkový systém a majú aj špeciálny certifikát systémového integrátora C4. Tento certifikát však v čase kontroly tendra mali na Slovensku len dve firmy.

Jednou z nich bol Bonul. Firma tak v podstate súťažila sama so sebou. Podmienky tendra boli podľa kontrolórov tak úzke, že sa o ňu pôvodne zaujímalo osem firiem. Prihlásili sa však len dve a jedného z nich, konzorcium pod vedením firmy K.G.V. Security, zo súťaže napokon vylúčili pre nesplnenie podmienok.

Nový riaditeľ zmluvu obhajuje

Podľa ÚVO by bolo dobré súťaž rozdeliť na viac zákaziek, ktoré by nemuseli byť súčasťou jedného balíka. Štátna poisťovňa sa odvolala, no úrad na pokute trvá aj naďalej. Posťovni, v ktorej vedení sú nominantni Smeru, tak ostáva odvolať sa na súdy. Sociálna poisťovňa považuje pokuty za neadekvátne a požiada o odklad vykonania rozhodnutia.

Sociálnu poisťovňu v vedie od júla 2017 na návrh Jána Richtera podpredseda vlády Smeru Ľubomír Vážny, ktorý nahradil Muňku. Zmluvu v Bonulom po svojom predchodcovi prevzal a obhajuje ju. Firma Bonul bola úspešná za vlád Smeru. Jej majiteľ je Miroslav Bödör, ktorý má prepojenie s ministerstvom pôdohospodárstva i s vedením súčasnej polície. Mnoho Smerákov v minulosti bývalo v dome, ktorý stavala spoločnosť dcéry Dušana Muňku. Na rovnakej adrese bývali Robert Fico, Robert Kaliňák, jeho brat Milan, Andrej Kolesík, dcéra poslanca Jána Richtera či bývalá hovorkyňa Fica Silvia Glendová.