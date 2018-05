Martin išiel do trnavskej nemocnice na vyšetrenie: Z toho, čo ho tam čakalo, stratil reč

Čitateľ Martin sa s nami podelil o nevšedný zážitok. Z návštevy trnavskej nemocnice ostal nemilo prekvapený. Na vyšetrenie prístrojom Holter-EKG je totiž potrebné priniesť si baterky.

Ak ich so sebou nemáte, máte smolu a nevyšetria vás."V trnavskej nemocnici, prosím pekne, ak potrebuje pacient vyšetrenie pomocou Holter-EKG, čiže prenosného merania EKG počas 24 hodín, musí si priniesť vlastné baterky do tohto prístroja," napísal nám zaskočený čitateľ. "Normálne vám sestrička napíše na papierik, aký typ bateriek tam ide, vy to musíte ísť kúpiť, priniesť naspäť do nemocnice a až potom vám to dajú na telo. Príde vám toto normálne?" rozhorčene sa pýta čitateľ.

Holter-EKG, teda Holterovo monitorovanie je vytváranie EKG záznamu počas každodennej činnosti za 24 hodín. Nebolestivé vyšetrenia prebieha tak, že pacient má na hrudníku nasadené monitorovacie elektródy.

Stanovisko nemocnice

Na prípad sme sa pýtali aj vo Fakultnej nemocnici Trnava. "Požiadavka na pacienta, aby si sám zakúpil/zabezpečil nové nepoužité batérie do prístroja EKG – Holter a TK – Holter vyplýva hlavne z dôvodu, aby sa s istotou zabezpečil plynulý 24 hodinový záznam. Pacient, ktorý je požiadaný o zakúpenie batérií má vysvetlené dôvody z medicínskeho hľadiska a zároveň je upozornený, že po ukončení predmetného vyšetrenia mu z Holter prístroja ním zakúpené batérie budú vrátené," uviedla hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trnava Katarína Tittelová.

Hovorkyňa ďalej vysvetlila, že takýto postup realizuje nemocnica nie preto, že by chcela šetriť na pacientoch, ale práve kvôli istote 24 hodinového záznamu. "Z toho dôvodu sú do prístroja vkladané vždy pri každom pacientovi nové nepoužité batérie. Ak by nemocnica po každom použití batérie vymieňala, tak by tvorila nadmerné množstvo odpadu, pričom pri súčasnom režime tieto odovzdá späť pacientovi a ten ich ďalej následne využije v iných spotrebičoch v domácnosti," uviedla Tittelová.

V roku 2017 trnavská nemocnica vykonala 24 hodinové monitorovanie TK a EKG u 819 pacientov. "Nezaznamenali sme zo strany pacientov žiadne námietky, ani pripomienky k takémuto postupu," uzavrela hovorkyňa nemocnice.