Tragédii unikol len o vlások: Matúš mal v aute dieťa, pristálo na ňom vrece s cementom

Už roky vodiči upozorňujú políciu a starostu obce Jasov na to, že obyvatelia obce páchajú škody na ich majetkoch, pričom v mnohých prípadoch ohrozujú aj životy. Na vlastnej koži to zažil aj Matúš, ktorý so svojím synom popri obci prechádzal v aute. Spomína, že mladíka, ktorý v rukách držal vedro plné cementu, spozoroval až v poslednej chvíli.

„Mladý osadník mi hodil približne o desiatej hodine večer vedro plné cementu a piesku do čelného skla, tým mi spôsobil škodu na čelnom skle, na kapote a vlastne na celom vozidle,“ povedal Matúš pre Noviny.sk.

Obec Jasov v okrese Košice-okolie.

Pokračoval, že v tom čase bolo na vozovke veľa áut a ak by strhol volant, situácia sa mohla skončiť tragicky. „Mohlo to dopadnúť oveľa horšie, ak by som strhol volant. Asi by som zrazil ostatných účastníkov, bola ich tam kopa.“

Matúš viezol v aute aj svojho syna. Priznal, že po incidente v strachu pokračoval ďalej v jazde. Zastavil až o niekoľko kilometrov ďalej, keď sa skontaktoval s políciou. „Privolaná hliadka prišla rýchlo, za čo im ďakujem, ale nie je možné to riešiť nijako,“ povedal s dodatkom, že trestné oznámenie nepodal.

Košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že v katastri obce Jasov boli podobné skutky zaznamenané aj v minulosti a boli zadokumentované ako priestupky proti majetku. „Dopravno-bezpečnostná situácia v danom úseku je naozaj nepriaznivá a na jej vyriešenie nepostačujú len opatrenia zo strany Policajného zboru,“ dodala Ivanová. Popri spomínanej ceste totiž nevedie žiaden chodník.

Starosta obce Jasov Gabriel Nagy.

Starosta obce Gabriel Nagy potvrdil, že o probléme vie, pričom dodal, že situácia je najhoršia v letných mesiacoch. „Sedia na ceste, ležia, je to dosť problematická časť,“ vysvetlil pre televíziu JOJ.

Starosta argumentoval aj tým, že na zavedenie rómskych hliadok v obci im chýbajú peňažné prostriedky. „Mali sme žiadosť podanú už trikrát, ale zatiaľ sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky na rómske hliadky, takže ich zatiaľ nemáme.“