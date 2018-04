Na Mišenku vydal súd európsky zatykač: Brtva už nie je ani v policajnom pátraní

"Sudca ŠTS prevzal v piatok z Najvyššieho súdu (NS) spis v trestnej veci odsúdeného Viliama M., z obsahu ktorého zistil, že napriek splneniu podmienok na vydanie zatýkacieho rozkazu tento až do súčasnej doby Najvyšší súdom vydaný nebol. ŠTS preto v piatok rozhodol o vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na odsúdeného Viliama M.," dodala ďalej hovorkyňa ŠTS.

Medzinárodný zatýkací rozkaz doposiaľ vydaný nebol, pretože polícia nepredložila súdu také podklady, na základe ktorých by boli splnené zákonné podmienky.

V marci senát NS odsúdil Mišenku na 23-ročný trest odňatia slobody v kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont v lete 2009. Pri výbuchu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli vážne a ľahšie poranenia. Rozsudok si Mišenka neprišiel na NS vypočuť. Polícia následne oznámila, že je opätovne na úteku a pátra po ňom. Polícia po Mišenkovi pátra po druhý raz. Na úteku už raz bol, v roku 2013 ho vypátrali vo Venezuele a eskortovali na Slovensko, kde strávil takmer dva roky vo väzbe.

Brtva a Pachinger tiež nenastúpili

Dávid Brtva, ktorý bol 28. marca právoplatne odsúdený Najvyšším súdom (NS) SR v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest na deväťročný trest odňatia slobody, zatiaľ do väzenia nenastúpil a už nie je ani v policajnom pátraní. Nenastúpil rovnako do väzenia na sedemročný trest odňatia slobody odsúdený a spoluobžalovaný Patrik Pachinger, a to zatiaľ z neznámych dôvodov. Informovali o tom v piatok justičné zdroje.

"Najvyšší súd v piatok (27.4.) zrušil príkaz na dodanie do výkonu trestu, ktorý sám vydal 28. marca tohto roku," vyplýva to z dnešného rozhodnutia NS, o ktorom v piatok informoval portál tvkrimi.sk. Dôvodom má byť podľa informácií tohto portálu Brtvova žiadosť o odklad výkonu trestu, ktorým sa bude zaoberať Špecializovaný trestný súd (ŠTS). Na Brtvu nedávno vydalo po rozhodnutí NS pátranie Okresné riaditeľstvo (OR) Policajného zboru (PZ) Bratislava III a na Pachingera zase OR PZ Bratislava I.

NS 28. marca potvrdil verdikt prvostupňového súdu z roku 2015. Veľkopodnikateľa a hlavného obžalovaného Jozefa Majského vylúčil NS na samostatné konanie, keďže je vážne chorý a polícia ho napokon na proces neeskortovala.

Termín odvolacieho konania s Jozefom Majským ešte vytýčený nie je, závisí od jeho zdravotného stavu. V tomto konaní bude rozhodovať rovnaký senát ako 28. marca, ale pod inou spisovou značkou. Znamená to, že spis nebude musieť študovať iný senát, čo by mohlo trvať mesiace.