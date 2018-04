Viac ako 70-tisíc Slovákov sa nechalo napáliť: Na Facebook stačí napísať túto tajnú šifru

BRATISLAVA – Vypätú situáciu a strach ľudí, že Facebook zneužil ich osobné informácie na podporu volebnej kampane Donalda Trumpa, využila vo svoj prospech facebooková stránka Čistá psychiatria. Šírila hoax, že ak užívatelia do komentára pod ich príspevok vpíšu skratku BFF a následne im zozelená, ich účet je bezpečný. Naopak, ak skratka zostane nezmenená, užívatelia by si mali okamžite zmeniť prihlasovacie heslá. Na podvod im za dva dni naletelo takmer 40-tisíc Slovákov. Keď ten istý príspevok publikoval "Pyco" s tým, že už sa vedelo, že ide o hoax, nachytalo sa ďalších 30-tisíc užívateľov.

Hoax šírený slovenskou facebookovou stránkou Čistá psychiatria rozvíril celú sociálnu sieť. Stránka, ktorá publikuje zábavný obsah, 10. apríla zverejnila príspevok, v ktorom vyzývala ľudí, aby do komentára napísali bezpečnostnú skratku BFF, pomocou ktorej si mali overiť, či britská spoločnosť Cambgridge Analytica nezneužila ich osobné údaje na podporu volebnej kampane amerického prezidenta spolu s 87 miliónmi poškodených.

Facebooková stránka užívateľov presviedčala, že ak sa nimi napísaná skratka sfarbí do zelena, ich profil je chránený. Naopak, ak ostane nezmenená, bezodkladne by si mali zmeniť prihlasovacie údaje. „Mark Zuckerberg, generálny riaditeľ Facebooku, vymyslel slovo BFF, aby sa uistil, že váš účet na facebooku je bezpečný. Dajte lajk tomuto príspevku a napíšte BFF do komentára, ak sa objaví zelená, váš účet je chránený. Ak sa neobjaví v zelenej farbe, okamžite si zmeňte heslo, pretože ho môže niekto hacknúť (zneužiť),“ napísala Čistá psychiatria k svojmu príspevku. No ukázalo sa, že stránka, ktorá má len do 5-tisíc fanúšikov, zbalamutila takmer 40-tisícový dav. Pritom stačilo, aby si ľudia klikli na tlačítko „Zobraziť viac“, kde bola zmienka o tom, že ide o vtip.

Z podvodu sa stal obrovský virál. Stačilo, že podvod prezentovali ako Zuckerbergov vynález, ktorého meno sa v posledných týždňoch skloňuje vo všetkých pádoch.

Najväčším paradoxom a zároveň prekvapením bolo, že aj napriek tomu, že v príspevku sa písalo, že ide o podvod, ľudia to prehliadli a vo veľkom ho komentovali ďalej. Autor hoaxu po dvoch hodinách od jeho zverejnenia do popisu uviedol, že ide o žart. No napriek tomu počet komentárov raketovo stúpal, až sa ich nazbieralo takmer 40-tisíc.

Po dvoch dňoch bol príspevok odstránený. Facebooková stránka stavila na skratku BFF, ktorá je odvodená z anglického spojenia Best friend forever (najlepší priateľ navždy) evidentne preto, lebo funguje ako animačný prvok, ktorý automaticky v komentári zozelená.

Dôverčivosť ľudí skúšal aj Martin "Pyco" Rausch, ktorý na svojom verejnom profile publikoval ten istý hoax, s ktorým prišla stránka Čistá psychiatria. Hoci sa už vedelo, že ide o podvod, jeho príspevok komentovalo vyše 29-tisíc užívateľov.

Ako si skutočne overiť bezpečnosť účtu

Ak si chce užívateľ sociálnej siete naozaj overiť, či boli jeho údaje zneužité firmou Cambridge Analytica cez aplikáciu This Is Your Digital Life, od pondelka na Facebooku funguje stránka, pomocou ktorej si viete overiť, či bolo vaše konto zneužité. Stačí kliknúť SEM.