Čašníčka v bratislavskom podniku pobúrila Slovákov: FOTO Z reakcie kaviarne sú ľudia v šoku

Ilustračné foto

BRATISLAVA – Správanie personálu v jednej z bratislavských kaviarní vyvolalo búrlivé reakcie. K nepríjemnému zážitku dvoch žien došlo počas piatkového zhromaždenia Za slušné Slovensko. Krátko po proteste sa išla Kristína spolu so svojou priateľkou Barborou zohriať do neďalekej kaviarne. Objednali si čaj a, ako to už medzi zaľúbencami býva, Kristína pobozkala Barboru na líce. To však ani netušili, čo tým spôsobia.