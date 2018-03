Dopravný chaos: Silná poľadovica spôsobila kolaps dopravy na Slovensku, meškania v Bratislave

Poľadovica a viaceré dopravné nehody na cestách naďalej komplikujú dopravnú situáciu v Bratislave. Mestská hromadná doprava (MHD) mešká aktuálne viac ako 20 minút, prímestská autobusová doprava do 60 minút.

"Z dôvodu poľadovice a veľkého množstva cudzích dopravných nehôd zaznamenáva dispečing dopravného podniku meškanie liniek MHD od 20 minút a viac," uviedla hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová. Bez meškaní je zatiaľ električková doprava. Dispečing v súčasnosti nezaznamenáva, že by MHD do niektorých lokalít v hlavnom meste nepremávala.

Nepriaznivá dopravná situácia v Bratislave kompikuje aj premávku prímestskej autobusovej dopravy. Tá podľa hovorkyne Slovak Lines Evy Vozárovej mešká do 60 minút. Problém robia najmä upchaté cesty v hlavnom meste a ich stav, o niečo lepšia situácia je mimo Bratislavy.

Situácia na cestách za hranicami v Rakúsku je celý deň bezproblémová. Cestujúci smerujúci na rakúsky Schwechat sa tak nemusia obávať, že by zmeškali let. Autobusová linka premávajúca na letisko a zachádzajúca aj do Viedne, jazdí bez komplikácií.

Poľadovica spôsobuje dopravný chaos už od rána

V Bratislave a okolí, ako aj v okresoch Senec, Dunajská Streda, Šaľa, Komárno a Nové Zámky sa na cestách z dôvodu mrznúceho mrholenia tvorí poľadovica. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.

Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. Na väčšine územia Slovenska sa na vozovke tvorí poľadovica a dochádza ku kolíznym situáciám. "Už teraz evidujeme množstvo dopravných nehôd. Aktuálne je to kritické najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Vodiči, buďte mimoriadne opatrní. Použite stretávacie svetlá, prípadne hmlové svetlá, ak je hmla, denné svietenie je nedostatočné," napísali policajti na sociálnej sieti s tým, že na cestách je maximálny počet policajtov, ktorí riadia premávku a pomáhajú vodičom.

Tunel Sitina je priebežne uzavretý

V hlavnom meste komplikuje dopravu viacero nehôd. So zhustenou premávkou musia preto podľa Stella centra vodiči počítať napríklad na križovatke Bajkalská a Trnavská, na D2 pred Mostom Lafranconi smerom do Petržalky, na zjazde z Prístavného mosta v smere na Einsteinovu či na Brnianskej v smere na Patrónku. V Devínskej Novej Vsi skončilo pre poľadovicu viacero áut mimo cestu. Tunel Sitina z dôvodu kolón priebežne uzatvárajú. Zdržanie na všetkých hlavných ťahoch v smere do centrá je od desať do 30 minút.

Podľa stránky waze.com sú v Bratislave aktuálne kkolóny na Prievozskej, Trenčianskej, Miletičovej, Bajkalskej, Račianskej, Gagarinovej ulici a Trnavskej ceste. Nehody sú na Kazanskej ulici, Gagrinovej, Ružinovskej, Bajkalskej, Legionárskej a Einstejnovej ulici.

Podľa Zelenej vlny sa zdržíte v Bratislave na Nábreží arm. gen. L. Svobodu pri bývalom PKO smerom do centra. V Bratislave na križovatke Bajkalská - Trnavská, zrazili sa tri autá. V Bratislave v Mlynskej doline na zjazde zo Starých Gruntov na D2 do Petržalky, pripravte sa aj na zdržanie. V Devínskej Novej Vsi je silná poľadovica, viacero áut tam už skončilo mimo cesty. Zdržíte sa aj v Bratislave na Záhradníckej smerom z Miletičovej do centra.

Situácia na diaľniciach

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.

Horské priechody

Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Výnimkou sú priechody Vrchslatina, Vernár, Podspády, Huty, Chorepa, Súľová, Grajnár, Látky-Prašivá, Cukmantel a Herlianske Sedlo, kde je povrch vozoviek pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu.

Mesto v pohotovosti

V skorých ranných hodinách začalo mesto s lokálnymi posypmi na celom území Bratislavy. "V tomto momente máme v teréne nasadenú všetku dostupnú techniku. V súčasných podmienkach apelujeme na bratislavskú verejnosť a žiadame o trpezlivosť vzhľadom na poľadovicu a vzniknuté dopravné nehody na cestách, ktoré spôsobujú približne 30 minútové meškanie liniek MHD," informuje mesto na sociálnej sieti.

"Ospravedlňujeme sa ľuďom, ak sa naše vozidlá aj kvôli dopravným nehodám nemohli dostať vždy načas tam, kde treba. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme zmierňovali dopady zimy na dopravnú situáciu v Bratislave a čo najskôr sme zabezpečili prejazdnosť komunikácií," uvádza magistrát hlavného mesta.

Magistrát upozornil, že príkaz na začiatok posypu vydal o 7:15 hodine, pričom SHMÚ vydal výstrahu o 8:06. "V tomto prípade mesto postupovalo podľa vlastných hlásení. Nehovoriac o tom, že včerajšia predpoveď SHMÚ neuvádzala možnosť mrznúceho mrholenia," napísalo mesto. Situácia postihla celý región Bratislavy a napriek tomu, že máme v teréne všetku svoju techniku, takýto typ situácie je možné zvládnuť iba postupne. Nie je možné očakávať, že takáto situácia bude vyriešená do hodiny v celom meste naraz.

Počasie komplikuje aj leteckú dopravu, letisko zrušilo niektoré lety

Počasie komplikuje nielen cestnú, ale aj leteckú dopravu. Pre poveternostné podmienky je zrušený let z Bratislavy do Bologne, Dublinu či Leedsu - Bradfordu. O zrušených letoch informuje bratislavské letisko na webe. "Pre poveternostné podmienky nevedia lietadlá pristáť na letiskách, preto sú lety zrušené," potvrdili na bratislavskom letisku. Cestujúci si môžu svoje lety bezplatne "prebookovať", alebo ak už letieť nechcú v inom termíne, vrátia im peniaze.

Pre poľadovicu eviduje veľa nehôd,kritická situácia je v BSK, TTSK a NSK

Na väčšine územia Slovenska sa na vozovke tvorí poľadovica a dochádza ku kolíznym situáciám. Polícia eviduje množstvo dopravných nehôd. Aktuálne je to kritické najmä v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Napísala polícia na sociálnej sieti Facebook. "V priebehu dnešného dopoludnia od 06.00 – 11.00 h sme na cestách Bratislavského kraja zaznamenali približne 50 škodových udalostí a jednu dopravnú nehodu na Prievozskej ulici, pri ktorej sa ľahko zranila jedna osoba," povedala bratislavská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky. "Vodiči, buďte mimoriadne opatrní. Použite stretávacie svetlá, prípadne hmlové svetlá (ak je hmla), denné svietenie je nedostatočné," uvádza polícia s tým, že na cestách je maximálny počet policajtov, ktorí riadia premávku a pomáhajú vodičom.