VAROVANIE O pár hodín udrú na Slovensku kruté mrazy! FOTO Juh Európy pod snehom, zasahuje armáda

BRATISLAVA – Posledné februárové dni sú mimoriadne studené. Slovenskí meteorológovia varujú pred sériou štyroch arktických dní v rade, a to od nedele do stredy. Mimoriadne studený bude aj tento víkend. Nočné teploty sa dostanú až pod -22 stupňov Celzia. Extrémne mrazy a nepriaznivé podmienky sužujú najmä Chorvátsko, kde uzavreli školy a kvôli počasiu zasahovala aj armáda.

Slovensko posledné dni trápia snehové prehánky, vlhký vzduch a nízke teploty. „Do veľkej časti Európy prenikne studený arktický vzduch od severovýchodu a teplota vzduchu klesne na veľmi nízke hodnoty, ktoré budú najnižšie v rámci zimy 2017/2018,“ ozrejmil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Ako informuje, okrem mrazivého víkendu zažijeme aj sériu štyroch arktických dní v rade. „V období od nedele 25. februára do stredy 28. februára zaznamenáme v najchladnejších lokalitách pravdepodobne sériu štyroch arktických dní v rade. Minimálna nočná teplota vzduchu klesne v horských dolinách a kotlinách aj pod -20 stupňov Celzia a pocit chladu bude umocňovať aj nepríjemný severný vietor,“ upozorňuje SHMÚ. Zároveň uvádza, že v spomínanom období najmä v horských dolinách a kotlinách bude miestami chladnejšie od -17 do -25 stupňov Celzia (ojedinele aj menej).

V sobotu začne do Európy prúdiť prílev studeného vzduchu a v našej oblasti sa udrží minimálne do 1. marca. Meteorológovia očakávajú zosilnenie nočných mrazov. V dolinách a kotlinách, na miestach so zmenšenou oblačnosťou a slabým vetrom, klesne teplota vzduchu už v sobotu ráno ojedinele na -18 stupňov Celzia. Cez deň bude maximum teploty v rozpätí od -2 do +3 stupňov, výrazne chladnejšie však bude v severnej časti územia a miestami aj na východe, len -7 až -2 stupne Celzia.

SHMÚ na svojej sociálnej sieti včera zverejnil, že presne pred dvoma rokmi na Slovensku padol teplotný rekord. V Bratislave bolo 22. februára roku 2016 až +20,3 stupňa Celzia.

PIATOK

V piatok by si najmä vodiči mali dať pozor na vytváranie snehových jazykov a závejov, a to najmä v severných okresoch Slovenska na území Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.

Spočiatku oblačno až zamračené, popoludní zmenšovanie oblačnosti. Zrána ešte miestami, postupne už len ojedinele, najmä na východe, slabé sneženie. Najvyššia denná teplota 0 až +5 stupňov, v Žilinskom kraji, na Spiši a severovýchode väčšinou -5 až 0 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo -8 stupňov.

Severný až severovýchodný vietor 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 kilometrov za hodinu), v nárazoch lokálne, najmä na východe, okolo 14 metrov za sekundu (50 kilometrov za hodinu), v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji miestami len slabý vietor. Ojedinele tvorba snehových jazykov. Predpokladané množstvo zrážok do 1 milimetra do 2 centimetrov snehu.

SOBOTA

V sobotu pribudnú na území Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja k snehovým jazykom aj nízke teploty, ktoré môžu klesnúť až na 18 stupňov Celzia pod nulou.

Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe, slabé sneženie alebo snehové prehánky. Najnižšia nočná teplota -6 až -12 stupňov, v horských dolinách a kotlinách miestami -12 až -18 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota -2 až +3 stupne, v severnej polovici územia a miestami aj na východe -7 až -2 stupňov Celzia.

Severný až severovýchodný vietor 3 až 9, v nárazoch miestami okolo 13 metrov za sekundu (10 až 30, 45 kilometrov za hodinu). Ojedinele tvorba snehových jazykov.

NEDEĽA

Ešte chladnejšie bude v nedeľu, keď môžu teploty klesnúť až na 22 stupňov Celzia pod nulou. Pre viaceré okresy Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred nízkymi teplotami. Pre viaceré okresy Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja platí na nedeľu výstraha prvého stupňa, teploty tu na niektorých miestach môžu klesnúť na 19 stupňov Celzia pod nulou.

Jasno až polooblačno, na severe a východe miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele aj slabé sneženie. VETERNO A VEĽMI CHLADNO! Najnižšia nočná teplota -8 až -15 stupňov, v horských dolinách a kotlinách miestami -15 až -22 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota -6 až -1 stupeň, v severnej časti územia a miestami aj na východe -12 až -7 stupňov Celzia.

Severný až severovýchodný vietor 3 až 8, na juhovýchode ojedinele okolo 10 metrov za sekundu (10 až 30, 35), v nárazoch miestami okolo 15 metrov za sekundu (55 kilometrov za hodinu). Ojedinele tvorba snehových jazykov.

V Chorvátsku nasadili armádu

Tuhá zima trápi najviac Chorvátsko. Celé územie krajiny zasiahla v snehová búrka a na plážach napadal až meter snehu. Najmä obyvatelia v oblasti Rijeky majú problémy s nefungujúcou dodávkou elektriny. Z dôvodu dopravy a zvýšeného nebezpečenstva sa uzavreli aj školy a kvôli zlému počasiu zasahovala aj chorvátska armáda.

Februárové počasie v Chorvátsku

V Chorvátsku z dôvodu nepriaznivého počasia došlo k množstvu dopravných nehôd a miestni obyvatelia sa sťažovali aj na to, že sa cez snehové záveje nemohli dostať domov. Teploty klesli až pod -20 stupňov Celzia. Výdatné sneženie dočasne odstavilo aj cestnú premávku na diaľnici.

Mimoriadne chladná zima trápi celú Európu

Teploty v Rusku klesli až pod -32 stupňov Celzia. Najmrazivejšie je v oblasti Škandinávie, kde sa teploty pohybujú od -15 až po -25 stupňov pod nulou. Extrémne mrazy prenikli aj na územie Talianska, na Maltu, či do Grécka. Meteorológovia dosiaľ namerali rekordné teplotné minimum na švédskej stanici Nikkaluokta, kde bolo až -38,3 stupňa Celzia.

Zasnežená pláž v Taliansku