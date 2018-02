Zásah horských záchranárov z Malej Fatry: Ošetrovali českého turistu s bolesťami

Pacientovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnícku starostlivosť a následne ho za pomoci snežného skútra a terénneho vozidla transportovali do Vrátnej, časti Výťah. Odtiaľ podľa horských záchranárov išiel so svojimi známymi do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia.