BRATISLAVA - Chodievate spať so sliepkami a napriek tomu ráno vstávate unavení? Ste čulí už s východom slnka, no na poludnie by ste najradšej utiekli z práce, aby ste si na chvíľu zdriemli? Problémy so vstávaním a zaspávaním môže mať na svedomí váš chronotyp. S naším rozdelením, možno zistíte či ste medveď, lev, vlk alebo delfín.