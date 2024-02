(Zdroj: Clash of the Stars)

Žiaľ, turnaj Clash of the Stars 7 ovplyvnili aj udalosti, ktoré prekročili všetky hranice bizáru. Kontroverzná česká organizácia musela riešiť hneď niekoľko prehreškov, no jednoznačne najviac zarezonovalo napadnutie Tadeáša Veselého pri príchode do klietky. Promotér Tomáš Linh Le sy z toho dôvodu neváhal a zdá sa, že už našiel spôsob, aby sa v budúcnosti podobné incidenty neopakovali.