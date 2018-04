Dobite si baterky! Vyrazte za zážitkami

Celú ponuku zaujímavých koncertov, divadelných predstavení a športových podujatí nájdete na .

Ona a On tour pokračuje

Spoločné turné Richarda Müllera a Adely Vinczeovej zaznamenalo veľký ohlas a preto pokračujú aj tento rok. Program zložený z nádherných skladieb z ostatného Richardovho albumu 55 a jeho najväčších hitov pretkaný vtipným rozprávaním s najlepšou slovenskou moderátorkou vás nadchne. Najbližšie si ich vychutnáte v týchto mestách:

12.04.2018, Prievidza - Športová hala

13.04.2018, Martin - Kino Strojár

16.04.2018, Piešťany - Dom umenia

17.04.2018, Bratislava – Istropolis

Kráľ slovenského hip-hopu vs. králi slovenského punk-rocku

Kto vyjde z tohto súboja ako pán? Dozvieme sa už tento piatok. Rytmus a Iné Kafe v 4 súťažných kolách, na 2 pódiách a (nielen) ich tradičné skladby tak, ako ich ešte nikto nepočul. Red Bull Music Soundclash prináša do Košíc jedinečný hudobný súboj týchto velikánov, v ktorom o víťazovi rozhodujete práve vy.

Nadšenci zdravého životného štýlu sa dočkali! Bratislava bude hostiť prvý veľtrh zdravia.

Krav maga, PortdeBra, Capoeira, ale aj známejšie cvičenia ako karate, či jóga. Na prvom komplexnom slovenskom veľtrhu zdravia FitBioExpo sa dozviete nielen o tom, ako sa pohybom udržiavať vo forme. Už v túto sobotu v Starej Tržnici.

Rocková štvorka The Paranoid je opäť na scéne v plnej sile

The Paranoid majú nového speváka - je ním Rob Raven a vraj to bola láska na prvé zahratie. O tom ako im to funguje na pódiu sa môžete presvedčiť na ich turné po Slovensku a v Čechách, ktoré štartuje už tento týždeň.

13.04.2018, Trenčín – Piano Club

14.04.2018, Nitra – Nová Pekáreň

27.04.2018, Žilina – Smer Music Bar

28.04.2018, Košice - Collosseum club

Chystáte sa stavať alebo rekonštruovať? Nevynechajte CONECO

Od 11. do 14. apríla sa na ploche 35-tisíc metrov štvorcových bratislavskej Incheby zídu stovky vystavovateľov, ktorí predstavia aktuálne trendy z oblasti stavebníctva, architektúry a dizajnu.

Living on the edge

LOTE už tradične prináša top témy, ktoré hýbu svetom médií a marketingu. Mediálna a marketingová konferencia Living on the edge sa uskutoční už 19. apríla v Bratislave. Konferencia je určená všetkým, ktorí ovplyvňujú komunikáciu značiek na našom trhu. A tiež všetkým, ktorým záleží na vlastnom biznise.

- reklamný článok -