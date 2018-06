FOTO Mladík si išiel ráno zapáliť, zažil poriadny šok: Otvoril som dvere a skoro som odpadol!

DETROIT - Zlodeji väčšinou upriamujú svoju pozornosť na autá, televízory či šperky. No ten, ktorý "navštívil" Antonia Silvu z amerického Detroitu, ho obral o verandu. Áno, čítate dobre. Mladík je teraz poriadne znechutený a už býva inde. A vraj tuší, kto môže za túto zlodejinu.

Antonio koncom mája zverejnil na Facebooku fotografiu svojho domu, na ktorej chýbala veranda, s textom: "Otvoril som dvere a spadol. Toto je snáď možné len v Detroite." Znie to síce bláznivo, ale mladíkovi naozaj niekto ukradol priedomie tvorené niekoľkými drevenými latami. Zistil to tak, že si išiel ráno zapáliť a keď otvoril dvere, nemal kam položiť nohu, pretože veranda tam už jednoducho nebola. A tak spadol do blata na zemi.

Silva má podozrenie, že ju ukradla jeho šialená expriateľka, pretože bola na neho nahnevaná, že ju nepozval na párty, ktorú organizoval. "Prenasleduje ma, chce sa biť s každou babou, s ktorou ma videla rozprávať sa. Určite sa dovtípila, že aj na tom večierku je kopec báb, a tak mi spravila naschvál a ukradla verandu," myslí si Američan. Z domu sa už medzičasom stihol odsťahovať, pretože bez verandy to tam vraj nemá zmysel.