Dievčina načapala svojho priateľa na rande s inou: Prišla okamžitá pomsta

Corrina Fossová žila spokojne s vedomím, že je milovanou a jedinou ženou svojho partnera. Veľmi ju preto zaskočil telefonát od kamarátky, ktorá ju požiadala, aby okamžite prišla do nemenovanej reštaurácie, lebo jej priateľ tam vysedáva s inou ženou a správajú sa k sebe viac ako priateľsky. "Povedala som šéfovi, že musím okamžite odísť z práce. Dorazila som do reštaurácie, naozaj tam spolu sedeli a môj priateľ sa iba usmieval a povedal mi, aby som odišla," opisuje situáciu.

Zdroj: Facebook

V dievčine vzkypela žlč, pretože čakala všeličo, len nie takúto arogantnú reakciu. Zobrala preto pohár plný vody a vyliala ho na neho. "Bolo to odporné, ako sa škeril. Nesnažil sa ma vôbec upokojiť, alebo čokoľvek vysvetliť. Boli sme spolu osem mesiacov, žili sme spolu. Toto som si nezaslúžila," hovorí nahnevane.

Zdroj: Facebook

Corrina vraj chcela obliať aj z vody uštedriť aj svojej sokyni v láske, ale ovládla sa a vybehla z reštaurácie von, kde ju upokojovali priatelia. Hneď po incidente sa odsťahovala zo spoločného bytu. "Ponížil ma, ale verím, že mi príde do života niekto lepší. Je to celé ponižujúce. Moja rodina a kamaráti však stoja pri mne, a to je pre mňa najdôležitejšie," uzavrela Fossová.