FOTO V detstve boli najlepšími kamarátkami: Po 50 rokoch o sebe zistili šokujúcu vec

LONDÝN - Za telenovelu by sme mohli pokojne označiť príbeh 52-ročnej Britky a jej dlhoročnej priateľky. Až po piatich desaťročiach zistili, že sú príbuzné a mali spoločného otca, ktorého matka jednej z nich nikdy nedopriala a tajila ho. Za toto všetko jej teraz dcéra nedokáže prísť na meno.

Cara Jane Petersonová sa nikdy nezmierila s tým, že nepoznala svojho otca. Jej šesťkrát vydatá matka jeho identitu odmietala prezradiť. Dcéra sa ale rozhodla, že ju v hľadaní nič nezastaví. "Všetko zamotala moja mama. S Michaelom Farrowom už mala dvojročnú Melanie a keď čakala mňa, povedala mu, aby odišiel, pretože on nie je môj otec. A on tomu uveril a začal žiť s inou ženou. Vedela som, že on je otcom mojej sestry Melanie, ale nevedela som o tom, že je aj môj. Vždy som ju preto považovala za nevlastnú sestru," hovorí Cara.

Zdroj: profimedia.sk

Spomína si aj na to, ako si v detstve výborne rozumela s Michaelovou dcérou Karen, ktorú mal so ženou, ku ktorej odišiel. Chodili spolu do školy a hrávali sa spolu, ale časom sa ich životné cesty rozdelili. Pred tromi rokmi sa však našli na Facebooku. Zrazu si Cara uvedomila, ako veľmi sa podobajú. Oslovila preto šou Jeremyho Kyla a spoločne s televíznym tímom začala dávať dohromady zložitý rodinný strom. "Na rodnom liste som mala ako otca uvedeného Christophera Archera, ale nikdy som neverila tomu, že je ním aj naozaj. Pochybnosti potvrdil test DNA," vysvetľuje.

Stratená sestra Karen Zdroj: profimedia.sk

Výsledky testov Britku šokovali. Vyplynulo z nich totiž, že Karen je jej nevlastná sestra, obe ženy majú spoločného otca. A Melanie, o ktorej si Petersonová myslela, že majú iba spoločnú mamu, je jej vlastná sestra, pretože majú spoločných oboch rodičov. Päťdesiatnička teraz po prvý raz v živote cíti úľavu a konečne vie, kam patrí. Jej otec, ktorý je zároveň aj otcom oboch sestier, nič netajil a teší sa, že sa mu rodina opäť raz rozrástla o pár členov.

Cara (vľavo), ich otec Michael a Melanie Zdroj: profimedia.sk

"Nechápem, prečo mama vtedy Michaelovi povedala, že nie je môj otec. Neviem, aký mala na to dôvod. Po tomto všetkom nemám chuť kontaktovať ju. Musím to rozdýchať," dodáva Cara. Teraz chcú ako rodina dobehnúť stratené roky a tráviť spolu čo najviac času.