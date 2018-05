VIDEO Muž jazdil už po šiestykrát ožratý: Keď sa zobudil, dozvedel sa od lekára strašnú vec

Keď Ray jazdil pod vplyvom alkoholu už po šiesty raz, stratil jeho kamarát Tom Mabe trpezlivosť a dal mu tvrdú lekciu. Neváhal a zariadil provizórnu nemocničnú izbu vybavenú lekárskymi prístrojmi. Samozrejme, že do nej nezabudol nainštalovať skrytú kameru. Keď bol jeho priateľ opäť raz pod parou, podarilo sa mu s ďalšími kamarátmi obliecť ho do pyžamy, uložiť do postele a obklopiť pripraveným nemocničným zariadením. Všetci netrpezlivo sledovali, čo sa bude diať.

Ray vyspával opicu niekoľko hodín a po zobudení zostal prekvapený z množstva prístrojov, ktoré ho obklopovali a nechápal, kde vlastne je. Až keď vstúpila do miestnosti narafičená sestrička, začal sa trošku orientovať v realite.

"V roku 2013 ste šoférovali opitý. Mal ste autonehodu a desať rokov ste ležali v kóme. Teraz máme rok 2023," vysvetlil šokovanému pacientovi nastrčený lekár. Dôveryhodnosť lekárových slov doplnili aj archívne televízne vystúpenia Miley Cyrus, Justina Biebera a Hillary Clintonovej. Pri pohľade na dezorientovaného zobudeného opilca musí byť každému jasné, že sa len sťažka orientuje v udalostiach, ktoré sa práve okolo neho dejú. Napriek tomu požiadal doktora, či by mohol vidieť svoju dcéru.

Až po chvíli vstúpi do miestnosti Mabe prezlečený za lekára a predstiera, že ho vyšetruje. Vtom mu uštedrí ranu do tváre a pýta sa kamaráta, ako sa cíti a prezradí svoju identitu. A hoci v prvých momentoch po odhalení vyzerá atmosféra veľmi priateľsky, prísny kamarát ho varuje, aby sa konečne spamätal a prestal so šoférovaním pod vplyvom alkoholu. Video vzniklo ešte pred niekoľkými rokmi, no v posledných týždňoch začalo opäť kolovať na internete. Jeho posolstvo je totiž, bohužiaľ, stále aktuálne.