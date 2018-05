VIDEO Žena prehovorila o jedinom DÔVODE, prečo je vo svojich 27 rokoch stále panna

Pri pohľade na sympatickú blondínku Alice Rileyovú je až neuveriteľné, že sa doteraz nemilovala so žiadnym mužom. V rannej relácii This morning vysvetlila, že vlažný postoj k sexu nijako nesúvisí s jej náboženským presvedčením, ale za všetko môžu okolnosti, ktoré jej náhodne namiešal život. Doposiaľ totiž nestretla muža, pri ktorom by cítila, že je ten pravý. "Pokiaľ ide o stratu panenstva, stretávame sa s dvomi druhmi ľudí. Jedna skupina chce, aby to niečo znamenalo a týmto ľuďom záleží na tom, s kým sa o túto jedinečnú skúsenosť podelia. A potom sú tu tí, ktorým je to úplne jedno," povedala.

Alice už má niekoľko vzťahov za sebou, no toho pravého, žiaľ, nestretla. Jej posledný priateľ dokázal udržať napätie v nohaviciach päť mesiacov, no nakoniec to zabalil a vrátil sa k svojej ex. "Už som si myslela, že by to mohol byť ten pravý, ale nedošlo k tomu a rozišli sme sa."

Rileyová hovorí aj o tom, že pokiaľ žena odmieta sexuálny život, ľudia si myslia, že to robí preto, lebo ju sex vôbec nezaujíma. "To nie je pravda. Samozrejme, že by som chcela mať sexuálneho partnera, ale je pre mňa dôležité, aby to bol niekto, kým si budem absolútne istá," tvrdí. Do diskusie v štúdiu bola pozvaná aj psychologička Emma Kenneyová, ktorá rozhodnutie mladej ženy o sexuálnej abstinencii ocenila. Konštatuje, že akt sexuálneho styku by sa nemal považovať za nejakú výmenu moci. "Nie je to o tom, že si plníte želanie zostať pannou, vy iba čakáte na toho pravého muža. Na tom nie je nič zlé. Je to vaše telo, vaše rozhodnutie. To, že ste panna, vás nerobí ani silnejšou, ale ani slabšou. Jednoducho to tak cítite," odkazuje odborníčka nepoškvrneným ženám.

Alice vraj vôbec nerieši, či bude mať jej budúci partner bohaté sexuálne skúsenosti. Dôležité je vraj pre ňu len to, ako sa k nej bude správať a či ju bude milovať.