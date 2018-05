FOTO Žena si našla pred dverami záhadný koreň: O tri týždne neskôr sa stalo niečo odporné

Keď Američanka zverejnila na sociálnej sieti nevšedne vyzerajúci konár, ktorý našla pohodený na schodoch svojho domu, nikto nedokázal určiť, o aký druh porastu ide. "Skúste mi povedať, čo to vlastne je. Zelenina, zviera, liaheň mimozemšťanov? Má to byť prekliatie alebo požehnanie?" obrátila sa žena s prosbou na užívateľov internetu. Zároveň záhadný útvar, z ktorého vytŕčali malé konáriky, pomenovala ako "morčacia noha". Neskôr ho hodila do plastového vrecka a ukázala kolegom v nemocnici. Ale ani tam jej nikto nedokázal povedať, o aký druh dreviny ide.

anyway, do you guys want to hear a story: two weeks ago a mysterious cursed root appeared on my front doorstep. it was the length of my forearm and shaped like a fucked up turkey leg. look here it is pic.twitter.com/yqZsdUw6yM