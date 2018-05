BRATISLAVA - Kýchanie, zaslzené a opuchnuté oči, upchatý a červený nos, ktorý nám bráni voľne dýchať. Hoci nádcha nie je nebezpečná, o to nepríjemnejšie má príznaky. Každý by bol vďačný za radu, ako sa jej zbaviť alebo zmierniť. Viete o tom, že do 5 minút môže byť už po nej?!