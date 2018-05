Tento Američan zničil život stovkám ľudí: Špinavá hra, ktorá priviedla do krízy celý svet

NEW YORK - Američan Bernard Madoff býval rešpektovaným finančníkom, jeho kariéra ale nakoniec skončila potupne u súdu. V roku 2008 sa totiž ukázalo, že jeho úspešné investovanie nebolo nič iné, než pyramídová hra, len v mnoho väčších rozmeroch. Súd poslal jedného z kedysi najbohatších mužov na Wall Street na 150 rokov za mreže. Madoff, súčasný prominent federálnej väznice v Butnere v Severnej Karolíne, sa 29. apríla dožil 80 rokov.

Desiatky rokov využíval svojej povesti a od investorov ľahko získaval za prísľub vysokého zhodnotenia veľké finančné obnosy. Keď sklapla pasť, ukázalo sa, že zoznam jeho poškodených klientov je dlhý a pestrý. Okrem bánk a fondov Madoff podviedol aj charitatívne inštitúcie, bohatých i menej majetných jednotlivcov či hollywoodske hviezdy. Ťažko zasiahnuté boli taktiež židovské nadácie, ktoré Madoffovi verili, pretože pochádzal z prostredia prominentnej židovskej komunity v USA.

Za najväčší finančný podvod v dejinách Spojených štátov bol odsúdený v roku 2009. Vinnými v tejto kauze súdy dovedna uznali pätnásť ľudí, pričom posledný si verdikt vypočul v roku 2015. Klienti, ktorí z "rozbehnutého vlaku" nestačili vystúpiť včas, prišli podľa súdu až o 65 miliárd dolárov. Niekoľko ich kvôli Madoffovým podvodom spáchalo samovraždu. Dobrovoľne zo sveta odišiel i jeden z jeho synov Mark, ktorý spolu s bratom Andrewom na otcove podvodné obchody upozornil.

Mark Madoff

Madoff, ktorý istý čas pôsobil aj ako predseda správnej rady spoločnosti Nasdaq Stock Market, sa neslávne preslávil firmou Bernard L. Madoff Investment Securities (od roku 1960). Tá fungovala na základe takzvanej Ponziho schéme, na rovnakom princípe sú založené aj pyramídové hry. Investori v týchto systémoch zverujú fondu peniaze pod prísľubom vysokého zhodnotenia prostriedkov. Prevádzkovateľ fondu ale peniaze ďalej neinvestuje a prvým klientom vypláca výnosy z prostriedkov tých, ktorí do systému vstúpili až neskôr. Bez pokračujúceho prílivu nových vkladateľov alebo pod tlakom hromadných žiadostí investorov o vrátenie peňazí sa ale systém zrúti. V prípade Madoffa, ktorý svojich klientov lákal na výnosy vo výške až 15 percent, sa tak stalo v decembri 2008 po tom, čo investori požiadali o výber siedmich miliárd dolárov. Svoju rolu v kauze zohrala aj nečinnosť Komisie pre cenné papiere a burzy, ktorá napriek opakovaným upozorneniam už od 90. rokov na Madoffových aktivitách nič podozrivé nenašla.

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff sa narodil 29. apríla 1938 v New Yorku. V roku 1960 vyštudoval politické vedy na Hofstrovej univerzite a potom začal podnikať s kapitálom len 5000 dolárov. Peniaze si vraj zarobil ako plavčík a inštalatér rozstrekovačov vody. S manželkou Ruth (76) sa poznali už na strednej škole. Keď sa celá záležitosť s firmou prevalila, Madoff svojim synom (ktorí u neho rovnako ako niektorí ďalší členovia rodiny pracovali) priznal, že "všetko je to veľký podvod, ktorý nie je nič iné, než gigantická Ponziho schéma". Vo väzení poskytol niekoľko rozhovorov, v ktorých svoju rodinu hájil a tiež tvrdil, že veľké inštitúcie o jeho podvodoch "museli vedieť". Niečo na tom asi bude, pretože napríklad banka JPMorgan Chase & Co sa v roku 2014 dohodla s americkými úradmi, že kvôli svojej pasívnej roli v Madoffových podvodoch zaplatí štátu viac ako dve miliardy dolárov, prizná svoje pochybenia v ochrane pred praním špinavých peňazí a vďaka tomu sa vyhne trestnému stíhaniu.

Madoff je vo svojom súčasnom pôsobisku "celebritou"; niektorí z väzňov ho údajne požiadali o finančné poradenstvo. V roku 2010 agentúra Reuters uviedla, že niekdajší finančník sa vo väzení skamarátil s Carminom Persicom - členom jednej z pôvodných piatich rodín sicílskej mafie Cosa Nostra v New Yorku. Persico (84) si v Butnere odpykáva rovnako doživotie, a to za vraždy a ďalšie ťažké zločiny.